１６日、レバノン・ベイルートのガソリンスタンドで給油を行うスタッフ。（ベイルート＝新華社配信）

【新華社北京3月18日】米国・イスラエル・イラン情勢を受け、中東地域の多くの国で燃料価格が顕著に上昇し、住民の生活コストがさらに増加している。

１０日、エジプト・カイロのガソリンスタンドで給油を待つ車。（カイロ＝新華社配信）

１６日、トルコ・イスタンブールのガソリンスタンドで給油する車。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）

１０日、エジプト・カイロのガソリンスタンドでバイクに給油する男性。（カイロ＝新華社配信）

１６日、トルコ・イスタンブールのガソリンスタンドに表示された価格。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）

１６日、トルコ・イスタンブールのガソリンスタンドでバイクに給油するスタッフ。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）

１６日、レバノン・ベイルートのガソリンスタンドで支払いをする客。（ベイルート＝新華社配信）

１６日、レバノン・ベイルートのガソリンスタンドで列を作る車。（ベイルート＝新華社配信）

１６日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイのガソリンスタンドで給油する車。（ドバイ＝新華社記者／温新年）