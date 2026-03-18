往年の名曲と最近のホット・ソングが集まった大定番プレイリスト『ディズニー・ヒッツ』を通して、ディズニー音楽をさらに楽しんでもらうため「#MYディズニーヒッツチャレンジ 投稿キャンペーン」を実施。

抽選で、『ズートピア２』のデザインがかわいい『ディズニー・ヒッツ』プレイリスト カバー・デザインのオリジナルグッズがプレゼントされます☆

#MYディズニーヒッツチャレンジ 投稿キャンペーン

キャンペーン期間：2026年4月30日（木）20:00まで

投稿方法：1）昔からずっと好きなディズニー楽曲 もしくは 2）最近好きなディズニー楽曲 の楽曲名とハッシュタグ「#MYディズニーヒッツチャレンジ」を記載しXで投稿してください。

プレゼント：プレイリストカバーデザイン イヤホンケース

当選人数：抽選10名

キャンペーンページURL:https://www.universal-music.co.jp/disneymusic/mydisneyhitschallenge/

往年の名曲と最近のホット・ソングが集まった大定番プレイリスト『ディズニー・ヒッツ』

『ディズニー・ヒッツ』を通して、ディズニー音楽をさらに楽しんでもらうため、「#MYディズニーヒッツチャレンジ 投稿キャンペーン」が実施されます☆

投稿方法はキャンペーンページにて1）昔からずっと好きなディズニー楽曲 もしくは 2）最近好きなディズニー楽曲 の楽曲名とハッシュタグ「#MYディズニーヒッツチャレンジ」を記載しXで投稿してください。

音楽ストリーミングサービスでの楽曲URLを投稿に記載された方は当選確率がアップします。

抽選で『ズートピア２』のデザインがかわいい『ディズニー・ヒッツ』プレイリスト カバー・デザインのオリジナルグッズをプレゼント。

投稿の多かった楽曲は『ディズニー・ヒッツ』に追加されるかもしれません☆

抽選で『ズートピア２』のオリジナルグッズがプレゼントされる投稿企画。

「#MYディズニーヒッツチャレンジ 投稿キャンペーン」は、2026年4月30日20時まで開催中です☆

※画像はイメージです。デザインや仕様等は変更になる可能性があります

※プレゼントの内容は予告なく変更される場合があります

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