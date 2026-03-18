フリーアナウンサーの中村江里子（57）が18日、自身のインスタグラムを更新。髪にまつわる秘密を明かした。

それまで暮らしたフランス・パリから、昨年9月より期間限定でイタリア・ミラノに移住している中村。この日は「週末だけのParis滞在でした」と書き出し、「2ヶ月ぶりに美容院へ」と、ドライカットの美容院へ出掛けたことを報告した。

近年は、額を出したストレートヘアのイメージが強い中村は「実は私、ウェーブのある髪質で特に顔まわりに大きくウェーブが出ます」と明かした。

「いわゆるくせ毛ですが、素直なくせ毛なので、お仕事でヘアメイクさんにスタイリングして頂いても、どうにでも動く髪質」とも。「ただ乾かして寝ても、“寝押し”になって翌朝はまっすぐになっています」とぶっちゃけた。

そのため「毎回、髪を伸ばそうとしては挫折し…今回は前髪を少し短くして、さらに動きが出やすいようにしていただきました」と説明。「本当はもう少し伸ばして、カーラーとか使ってゴージャススタイルにしたいのですが…なんだか無理な気がしています」と、ヘアカット直後の写真を披露した。

この投稿にフォロワーからは「お肌も綺麗ですね」「違った江理子さんを発見！！」「ヘアスタイル変えると気分も違いますよね お似合いです」「前髪すてきですよ」などの声が集まった。