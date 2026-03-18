なにわ男子の道枝駿佑（23）が、18日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。司会の黒柳徹子（92）のリクエストにこたえた。

なにわ男子のドーム公演のVTRが流れた後、黒柳が「ファンの方たち、みんなうちわを持っていますけど、あそこにどんなこと書いてあるの？」と聞いた。道枝が「多いのは『うさ耳して』とか、『投げチューして』とか…」と言うと、黒柳が「ちょっとうさ耳して」とリクエスト。

道枝は照れ笑いをしながら顔を覆うが「分かりました」。カメラに向かって両手でうさ耳。黒柳は「かわいい、うさ耳」と喜んだ。続けて黒柳が「チューはどうやるの」とムチャブリ。道枝は「チューは…」と照れる。そして再びカメラを見て右手を使って「投げチュー」。黒柳が「フフフ」と笑うと、道枝は「よくライブでやっています…」と話した。

さらに「黒柳が『バーン』っていうのはどういうの？」。道枝は「『バーン』はこうやって」と右手で拳銃を打つようなしぐさ。「みんな撃たれて喜んでくれて。その場からかがんじゃう。喜んでくれてよかったです」とライブの様子を話した。