ロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱（50）が18日までに自身のインスタグラムを更新。ロックバンド・SOPHIAのボーカリスト・松岡充（54）とのツーショットを公開した。

「ミュージカルのお仕事で新たな出会いが増えていく。『どろんぱ』で作詞を担当された森雪之丞さん、そして初日を見に来てくれた松岡充さんと」と松岡との2ショット、森、松岡との3ショットを披露した。

「森さんの言葉にメロディを乗せた時、メロディが導かれた感じだったので、まるで苦労はなかった。曲から作る時とは違ったメロディを思い付くのが詞先の魅力で、それを森さんの言葉で体験できたのは光栄だ。しかもとても優しい方で、小田さんに引き続き、サウンド・イン・Sを褒めて下さった」と。

「松岡さんはいわば同じフィールドの出身。それでいて俺が頭の片隅でその可能性をうっすら夢見て（！）いた舞台役者（ミュージカルの）を実現させた人。考えれば考えるほど俺には無理だった事が分かる。だって1カ月とか連続で、多い日は1日2公演歌い続けるんだよ？喉もたないって（笑）マジでミュージカルやる人達は超人だと思う。リスペクトです」と松岡への思いをつづった。

フォロワーからは「大好きな2人の2ショットうれしすぎます」「いいね！」「まさかの2ショットにびっくり」などの声が寄せられた。

俳優の小池徹平主演のミュージカル「どろんぱ」は16日に東京・日本青年館ホールで初日を迎えた。同作は劇作家・末満健一氏とワタナベエンターテインメントがタッグを組んだMOJOプロジェクトの第2弾。互いに孤独を埋め合うように出会った妖怪と人間の関わり合いを軸に、「親子の愛と絆」を描いている。