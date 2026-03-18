タレント若槻千夏（41）が17日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）にレギュラー出演。「会ってみたかった」と話す男性アイドルと対面した。

ゲストは5人組ダンスボーカルグループM！LKの塩崎太智（25）で、若槻は「ノリに乗ってますから」とグループの好調ぶりについてふれた。

番組の収録の前日にビルボードジャパンの総合ソングチャート“JAPAN Hot 100”で「爆裂愛してる」が自身初の総合1位を獲得したことが紹介された。

若槻は「ラッキー！うちら」と語り、「それ取った後だったら絶対来ないじゃん」と語った。

塩崎は「来ますよ！」と否定し、「俺、若槻さんに会ってみたかったんですよ」と語った。若槻も「私も会ってみたかったの。だって陽キャじゃん！」と意気投合した。塩崎は「そう！そう！波長一緒な気がしてて」と共感した。

若槻は「わかる。忙しすぎてハイになっちゃってる子ってたまにいるんだけど、本当の陽キャだよね」と話し、塩崎も「僕、そうですね。一緒っすね。（若槻と）似てます」と冒頭から盛り上がった。