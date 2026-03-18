第2のBTSを探そう。来年のデビューを目標としているボーイグループの最後のメンバーを募集している。

韓国の芸能事務所RETOPIA SALON（レトピアサロン）が17日、グローバルオーディションのポスターとオーディションガイド、ショートフィルムを公開した。同事務所は、BTSを世界的なアーティストとして成長させたHYBE（ハイブ）の元幹部らが設立した会社なだけに、新人グループへの期待値は高い。

4月から仙台、沖縄、、大阪、京都、東京、千葉、福岡でオーディションを開催する。他にインドネシア、タイ、オーストラリア、米国、カナダなど、世界18都市で実施する。

韓国メディアのマイデーリーは18日「来年デビューを控えた初のボーイグループの最終メンバーを選出すると同時に、今後、披露するガールグループのための隠れた原石を発掘することが今回のオーディションの核心目標だ。08年から14年の間に生まれた方であれば、性別や国籍に関係なく誰でも応募できる」と伝えた。

また「同日に公開されたオーディションガイド・ショートフィルムは、グローバルオーディションの幕開けとなる映像で、参加者に求められる資格要件とガイドラインが具体的に盛り込まれている。動画が伝えるメッセージが、単にオーディションの応募者だけを対象にしているわけではなく、夢に向かって進むすべての人に1つの方向性を示し、挑戦する勇気を後押しする内容で、爽やかな楽しさを提供した」とも報じた。

RETOPIA SALONは、BTSを成功に導いた元HYBE（ハイブ）のバン・ウジョン代表、キム・スリンCCO、パク・ジュンスCOOらHYBE出身の主要人物が結集して昨年2月に設立した新たな芸能・エンターテインメント企業だ。

同メディアはさらに「彼らはHYBE在籍時に培った豊富な経験とノウハウをもとに、アーティストマネジメントおよびコンテンツ制作事業を展開している。現在、最初のプロジェクトとしてボーイグループのデビューを準備中で、BTS・JIN（ジン）の個人YouTube（ユーチューブ）バラエティ『走れ！ソクジン』や、JIMIN（ジミン）とJUNG KOOK（ジョングク）が出演したディズニープラス・オリジナルシリーズ『Are You Sure？』シーズン2など、さまざまなコンテンツ制作にも参加し、業界内外から注目を集めている」とも伝えた。