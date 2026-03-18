株式会社エスコンは、１８日、大阪・関西万博で大反響だった「ミライ人間洗濯機」を「エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ ホテル北広島駅前」内にある個室サウナに、北海道で初めて設置することを発表した。予約開始は１９日からで、３１日に利用が開始される。料金は３時間、２〜３名で１万２０００円。最大７人まで利用可能で４人目以降は１人あたり２２００円となっている。

発表会には斎藤佑樹氏と、お笑い芸人のロッチ・コカドが登壇した。コカドが実際に体験し、「気持ちよすぎる。別世界に来た感じ。天国ってこんな感じなのかな」。湯船につかっているだけでマイクロバブルが全身を洗浄する仕組みで、「最高でした。何も考えずに身をゆだねられる」と興奮を抑えきれなかった。

トークショーでは、人間洗濯機を誰に使ってもらいたいかという質問に、斎藤氏は「野球少年、野球少女とファイターズの選手」と回答。「洗っている時間も野球のことを考えてもらって、リフレッシュも兼ねて優勝目指して頑張ってほしい」と思い描いた。特に使ってほしい選手には清宮幸の名前を挙げ、「泥だらけになって頑張っていますから」と、早実の後輩で選手会長の名前を出した。