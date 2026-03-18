日本バレーボール協会（ＪＶＡ）が女子選手の日本国籍取得を巡る手続きで事実とは違う上申書案を無断で作成し、提出していた問題で、日本協会の川合俊一会長が都内で取材に応じた。協会は、無断作成と国への提出を報道を受け初めて認知したとの声明を出したが、川合会長もこの日「怒っています」と、語気を強めた。

日本協会は昨年６月、女子選手の国籍取得のため、事実と異なる上申書を作成したとして担当したマーケティング本部長がけん責、会長ら幹部５人が給与の一部を返納するなど処分。同月の会見では、上申書は法務局に「提出されなかった」としていたが、複数の関係者によると帰化申請に必要な要件を証明するために、２４年６月１２日に提出していた。協会はこの日「川合会長をはじめＪＶＡとしての指示が無い中で、正式な手続きを経ず、無断で事実と異なる内容の「上申書」の作成が行われたことは、大変遺憾」などとコメントを発表。会長は「ちゃんと、記者会見します。近々に。そこで話します。でも、怒っています」と胸中を語った。

会長が関知していない中での不祥事に対する怒りか、と問われると「色んなやつらがいるな、ということです」と、改めて怒りをにじませた。