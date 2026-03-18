【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１７日（日本時間１８日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、ベネズエラが３―２で米国に競り勝ち、初優勝を果たした。

米国は２大会連続の準優勝。最優秀選手（ＭＶＰ）にはベネズエラのガルシア（ロイヤルズ）が選ばれた。

ベネズエラ３―２米国

ベネズエラが接戦を制した。三回、ガルシアの犠飛で先制し、五回にアブレウのソロで加点。同点の九回にＥ・スアレスの適時二塁打で勝ち越し、九回をパレンシアが締めた。米国は八回のハーパーの２ランによる得点のみで、散発３安打と打線がつながりを欠いた。

「ただ、勝ちたかった」

ベネズエラの強力な上位打線の一角を担うガルシアが、ＭＶＰに輝いた。この日も三回の好機できっちりと犠飛をマークし、先取点をもたらした。逆転勝利を飾った日本との準々決勝で反撃の口火を切る２ランを放つなど、今大会最多の１０安打、２位タイの３盗塁、５位タイの７打点。ガルシアは「ただ、勝ちたかった。ＭＶＰになるなんて、想像もしていなかった」と喜びを語った。（井上雄太）