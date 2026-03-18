【Mr.スポンジヤスリシリーズ】 4月中旬 出荷開始 価格： 528円（アソートセット） 各418円（単品4枚入り）

GSIクレオスは、スポンジヤスリ「Mr.スポンジヤスリシリーズ」を4月中旬に出荷を開始する。価格はアソートセットが528円、単品4枚入りが各418円。

本商品は適度な密度の3ｍｍ厚のスポンジに、目詰まり防止加工済みのヤスリフィルムを採用したスポンジヤスリ。好きなサイズにカットすることも可能で断面のスポンジは崩れにくく、ヤスリ面もほつれなどが起きにくい仕様となっている。

番手は＃400,600,800,1000,2000の全5種類。アソートセットはそれぞれ1枚ずつ入っている。

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