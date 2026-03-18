【アイドル握手会 夢月りの】 予約期間：3月18日～6月2日23時59分 10月 発売予定 価格：23,980円

Bfullのフィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」は、フィギュア「アイドル握手会 夢月りの」を10月に発売する。予約期間は6月2日23時59分まで。価格は23,980円。

本製品は、同社のオリジナルフィギュア「アイドル握手会 夢月りの」を1/6スケールで表現したもの。

ふわっと広がるツインのお団子ヘアに、挑発的な笑顔と舌を覗かせた表情が、彼女の小悪魔めいた魅力を一層引き立てている。

ボリューム感あふれる胸元や柔らかな肉感、そして大胆な蹲踞ポーズが生み出す迫力あるシルエットまで、見どころたっぷりに仕上げており、アイドルらしい可愛さと、バニー衣装の刺激的な魅力を絶妙なバランスで表現したフィギュアとなっている。

「アイドル握手会 夢月りの」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約171mm 素材：PMMA、PUresin

(C) Bfull co.ltd

※写真はサンプルです。実際の製品とは多少異なります。

※本商品の対象年齢は15歳以上です。