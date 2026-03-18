ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）は18日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、19日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

ドリームメンバーの山口剛（43）が準優勝戦10Rをコンマ10の仕掛けから逃げ切って1着。2着は大上卓人で広島支部のワンツー決着となった。

「昨日（4日目）の延長で上積みができそうで、ペラを叩いていって良かった。ロスがなくなりましたね。いいところにはいますよ」と50号機の仕上がりに満足そう。「直線は伸びられることはないけど、大上の方が行き足は良さそう」なものの「回り足とから回った後とかは思ったより押してくれる」と実戦足に自信を持つ。

これで2月20日の若松73周年記念→7日の児島73周年記念とG1で3節連続優勝戦進出。「自分の思った通りの調整をして全部、正解が出ている」とバッチリのセッティングが好調の要因となっている。

ファイナルは2号艇。昨年11月30日のチャレンジカップ（福岡）で15年8カ月ぶりのSG制覇を決めた2コース差しを再現して、2024年2月15日の中国地区選手権（宮島）以来となる通算13回目のG1タイトルとなるか。