窪塚洋介、約10年ぶり日本ランウェイ参加！ おしゃれファッションに「スタイリング めちゃくちゃいい」反響
俳優の窪塚洋介さんは3月18日、自身のInstagramを更新。「Rakuten Fashion Week TOKYO」への参加を報告し、反響を呼んでいます。
【写真】窪塚洋介のイケメンショット
黒レザージャケットにボーダーTシャツ、ワインレッドのセットアップを合わせたクールなスタイリングで登場しています。さらに、サングラスも掛けたすてきな姿です。
「今回のショーは3/9にパリで行われたショーとは、ルックも演出もすべて異なる、『by R』ならではのショーだったそうで、着てみたい服がたくさんあったなあ…最新コレクションに加え、今回のショーを記念して発売された、『by R』限定アイテムが組み込まれていて、ここでしか見られないショーを体験できたよん」と、特別な体験であったことを明かしました。
約10年ぶりとなる日本のランウェイへの参加という特別な機会を報告した窪塚さん。ファッションへの深い造詣もうかがえる投稿となっています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】窪塚洋介のイケメンショット
「約10年ぶりの日本ランウェイ」窪塚さんは「昨年50周年を迎えたagnes b. 『by R』の『Rakuten Fashion Week TOKYO』に参加させて頂きましたが、約10年ぶりの日本ランウェイ！？」とつづり、3枚の写真を投稿。
「今回のショーは3/9にパリで行われたショーとは、ルックも演出もすべて異なる、『by R』ならではのショーだったそうで、着てみたい服がたくさんあったなあ…最新コレクションに加え、今回のショーを記念して発売された、『by R』限定アイテムが組み込まれていて、ここでしか見られないショーを体験できたよん」と、特別な体験であったことを明かしました。
ファンから称賛の声コメント欄では「窪塚さん ちょ〜格好良いッす」「カッコイイよ」「スタイリング めちゃくちゃいいですね シンプルなのにカッコ良い 窪塚さんがカッコ良いからか、、」「King forever」と、国内外のファンから絶賛の声が多数寄せられました。
約10年ぶりとなる日本のランウェイへの参加という特別な機会を報告した窪塚さん。ファッションへの深い造詣もうかがえる投稿となっています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)