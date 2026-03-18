キャンドゥ、ミッキー＆フレンズの“レトログッズ”を発売！ ミニバッグや巾着など全35品
「キャンドゥ」は、3月19日（木）から、ミッキー＆フレンズの新商品を、一部を除く全国の店舗とネットショップで順次発売する。
【写真】総柄デザインがかわいい「エコバッグ」も！ 展開商品ラインナップ
■ポップでレトロなデザイン
今回発売されるのは、表情豊かなミッキー＆フレンズをあしらった、目を引く鮮やかなビビッドカラーが特徴のアイテム全35品番。
本シリーズは、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルートが登場し、キュートな笑顔や怒った顔、おすましポーズなど、アニメのワンシーンを切り取ったかのような、コミカルで楽しいデザインが並ぶ。
そしてラインナップには、バッグに付けたり、お気に入りのぬいぐるみに持たせたりできるブラインド仕様の「ミニミニバッグ」をはじめ、ミッキーたちの個性豊かな表情をあしらった、レトロな仕上がりの「巾着」、「ケーブルタイ」を展開。
そのほか、各キャラクターの決めポーズがデザインされた「クリアポーチ」や、総柄がかわいい「エコバッグ」など、実用的で普段使いしやすい、毎日の生活が明るくなるアイテムが勢ぞろいしている。
【写真】総柄デザインがかわいい「エコバッグ」も！ 展開商品ラインナップ
■ポップでレトロなデザイン
今回発売されるのは、表情豊かなミッキー＆フレンズをあしらった、目を引く鮮やかなビビッドカラーが特徴のアイテム全35品番。
本シリーズは、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルートが登場し、キュートな笑顔や怒った顔、おすましポーズなど、アニメのワンシーンを切り取ったかのような、コミカルで楽しいデザインが並ぶ。
そのほか、各キャラクターの決めポーズがデザインされた「クリアポーチ」や、総柄がかわいい「エコバッグ」など、実用的で普段使いしやすい、毎日の生活が明るくなるアイテムが勢ぞろいしている。