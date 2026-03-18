イラン情勢が緊迫する中、ガソリン価格は史上最高値を更新しました。

【写真を見る】レギュラー198.5円 山形県がガソリン価格で史上最高値

山形県内最新のレギュラーガソリンの店頭小売価格は、１リットルあたり１９８円５０銭と、前の週より２８円４０銭値上がりしています。

来週は、政府の補助金によって値下がりが見込まれていますがいつ価格が落ち着くのかは不透明な状況です。

資源エネルギー庁によりますと、今月１６日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、１リットルあたり１９８円５０銭でした。

前の週より２８円４０銭値上がりし日本一となっているほか、高知県と鹿児島県でこれまで記録された１９３円７０銭を更新し史上最高値となっています。

ハイオクも２８円４０銭上がり２０９円５０銭、軽油は２７円９０銭上がり１８８円７０銭です。また、１８リットルあたりの灯油の店頭価格は４７２円上がり、２６９３円となっています。

来週のガソリン価格について、石油情報センターはあす以降、政府の補助金によりガソリン価格が抑えられるため徐々に値下がりすると予想していて、少しずつ１７０円台に近づくとみられています。