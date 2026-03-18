「経験重視のスタメンで固めてきました！」注目の日韓戦「絶対に負けられない」。なでしこJの先発11人に反響「宮澤ひなたを１列前で使うのか！」【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、現地３月18日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、韓国女子代表と対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
１ 山下杏也加(GK)
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
17 浜野まいか
注目の日韓戦に臨む先発11人が発表されると、SNS上では「勝利あるのみ」「絶対勝ってくれ！」「浜野まいかスタメン！」「がんばれ！」「経験重視のスタメンで固めてきました！」「絶対に負けられない」「おおおおお！長野がスタメン」「応援します！」「宮澤ひなたを１列前で使うのか！」といった声があがった。
３月21日に開催されるファイナル進出を懸け、両チームが熾烈なバトルを繰り広げるはず。試合は日本時間で18時にキックオフ予定だ。なお、サブメンバーは以下のとおり。
２ 清水梨紗
３ 南 萌華
８ 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳(GK)
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊 茜(GK)
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
１ 山下杏也加(GK)
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
17 浜野まいか
注目の日韓戦に臨む先発11人が発表されると、SNS上では「勝利あるのみ」「絶対勝ってくれ！」「浜野まいかスタメン！」「がんばれ！」「経験重視のスタメンで固めてきました！」「絶対に負けられない」「おおおおお！長野がスタメン」「応援します！」「宮澤ひなたを１列前で使うのか！」といった声があがった。
２ 清水梨紗
３ 南 萌華
８ 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳(GK)
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊 茜(GK)
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー