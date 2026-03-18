女子アジア杯の準決勝で韓国と対戦する、なでしこJ。(C)Getty Images

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　ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、現地３月18日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、韓国女子代表と対戦する。

　試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。

１　山下杏也加(GK)
４　熊谷紗希
５　高橋はな
６　古賀塔子
７　宮澤ひなた
９　植木理子
10　長野風花
13　北川ひかる
14　長谷川唯(C)
15　藤野あおば
17　浜野まいか
 
　注目の日韓戦に臨む先発11人が発表されると、SNS上では「勝利あるのみ」「絶対勝ってくれ！」「浜野まいかスタメン！」「がんばれ！」「経験重視のスタメンで固めてきました！」「絶対に負けられない」「おおおおお！長野がスタメン」「応援します！」「宮澤ひなたを１列前で使うのか！」といった声があがった。

　３月21日に開催されるファイナル進出を懸け、両チームが熾烈なバトルを繰り広げるはず。試合は日本時間で18時にキックオフ予定だ。なお、サブメンバーは以下のとおり。

２ 清水梨紗
３ 南　萌華
８ 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳(GK)
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊　茜(GK)
24 成宮　唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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