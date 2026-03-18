日本代表、W杯前に“奇跡の小国”との対戦が決定！森保監督は「最高の機会」
日本サッカー協会は３月18日、５月31日に国立競技場で開催されるキリンチャレンジカップ2026で、日本代表が戦う相手がアイスランド代表に決定したと発表した。
この一戦は、北中米ワールドカップに向けた壮行試合となる。
FIFAランキング74位のアイスランドは、北中米ワールドカップには出場経験はないものの、人口40万人の小国ながら、2018年大会に出場。EURO2016では、準々決勝に進出する奇跡的快進撃で注目を浴びた実力国だ。
この一戦に向けて、森保一監督は以下のようにコメントを発表している。
「キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦はチームの強化やワールドカップに向けた準備の試合という意味も持ちますが、いつも共に闘ってくださる日本国民の皆様の前で、ワールドカップ前に選手が誇りを懸けてプレーする姿を国内でお見せできる最高の機会にもなります。国立競技場で国民の皆様より大きなエネルギーを頂き、良い状態でワールドカップに臨みたいと思います。また、このタイミングで日本に遠征してくださるアイスランド代表にもこの場を借りて感謝申し上げます」
W杯直前、国内最後のゲームで日本代表がどんなパフォーマンスを発揮するのか。注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
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