再審＝裁判のやり直しが決まった４２年前の強盗殺人事件。阪原弘さんの墓前で、家族が再審開始を報告しました。

（阪原弘次さん）「きょうは墓参り来られてよかったな、ばあちゃん、うれしい報告できるなあ」

（母・つや子さん）「良かった良かった」

阪原弘次さん（６４）は３月１８日、雨が降る中、滋賀県日野町で眠る父・弘さんの墓を訪れました。病気で最近は墓参りに来るのも難しかった母のつや子さんも一緒です。

１９８４年、滋賀県日野町の酒店で女性店主が殺害され、金庫が奪われた事件。阪原さんの父で常連客だった弘さんは、事件から３年以上経って強盗殺人容疑で逮捕されました。

裁判では一貫して無実を訴えましたが、２０００年に無期懲役の判決が確定。弘さんは１５年前の３月１８日、服役中に病死しました。

弘次さんら家族は裁判のやり直しを求め、最高裁が２月、再審開始を決定、今後やり直しの裁判が大津地裁で開かれることになります。

３月１８日、弘次さんらは弘さんの墓前で再審開始が決まったことを報告しました。

（阪原弘次さん）「父も泣いて喜んでいるんだろうなと思います。きょうの雨はその父のうれし涙やと思って勇んできました。今後ともよろしくお願いいたします」

やり直しの裁判に向けて、３月２５日には裁判所・検察・弁護団による三者協議が開かれます。