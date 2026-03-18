違法な路上駐車が横行している派遣型風俗店の送迎車を大阪府警が初めて一斉取り締まりです。

【写真を見る】【独自】派遣型風俗店の送迎車『初の一斉取り締まり』大阪・キタのホテル街で路上駐車が横行、住民から苦情相次ぐ 「もう遅い、駐車違反になりますので」「うそやん」計１０人に「青切符」交付 大阪府警

大阪府警が初めての一斉取り締まり



（捜査員）「今回人乗り駐車で点数が１点と反則金が１万２０００円となっています」



３月１７日夜、警察が一斉取り締まりを行ったのは、大阪・キタのホテル街に違法に路上駐車をしていた派遣型風俗店の送迎車です。



住民から苦情相次ぐ

きっかけとなったのは…



（地域住民）「通行の妨げになっている」





この周辺は駐車禁止エリアですが、警察によりますと派遣型風俗店に勤務する女性をホテルなどに送迎するドライバーによる違法な路上駐車が後を絶たないといいます。



女性を送り届けたドライバーは迎えの呼び出しがあるまで１、２時間ほど車をとめて待ち続ける場合もあり、地域住民から苦情が相次いで寄せられていました。

「もう遅い、駐車違反になります」「うそやん」





パトカーが巡回しドライバーに車の移動を呼びかけます。



そして…



（捜査員）「こんばんは、曾根崎警察です」

（ドライバー）「さっき、なんかパトカーまわっていたからもうすぐ行こうかなと」

（捜査員）「もう遅い、駐車違反になりますので」

（ドライバー）「うそやん」

（捜査員）「警告してから５分も動いていないので」

（ドライバー）「５分もたってない」

（捜査員）「たってるんですよ、計測してるので」



１０人に反則金を納付させる「青切符を交付



警察は口頭による警告を行いそれでも移動せず、駐車を続けたドライバー計１０人に交通違反の反則金を納付させるいわゆる「青切符」を交付したということです。



警察は「今後も取り締まりを強化していきたい」としています。