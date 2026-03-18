大阪・梅田の百貨店に北海道グルメが大集合！今年のトレンドは“わや盛り”です。

阪神梅田本店で３月１８日始まった北海道物産展。イクラやホタテに、香ばしく焼き上げたトウモロコシなど、おいしそうな北海道グルメが並びます。

毎年、多くの人が集まる人気イベントですが、今年の特徴は、網焼きの十勝豚がこぼれそうなほど盛られた丼。豪華な食材をふんだんに使った“わや盛り”弁当が数多く登場しました。

北海道の方言で「めっちゃ」や「めちゃくちゃ」を意味する「わや」。阪神梅田本店によると、物価高のなか、ひとつで高い満足度が得られる商品を買い求める客が増えていて、食材をやま盛りにして販売したということです。

“わや盛り”は春のスイーツにも！北海道産の春いちごとソフトクリームがたっぷりと詰まっています。

（客）「甘酸っぱくておいしかった」

（客）「てんこ盛りなので家族で一緒に食べられる」

（阪神梅田本店バイヤー 岩城隆文さん）「価格は今までとあまり変わらず、ボリュームを上げました。てんこ盛りなので１人でぺろりと食べてもいいし、２人でシェアすることもあると思うので、お客さまそれぞれの楽しみ方で召し上がっていただけたら」

阪神梅田本店の「春の北海道物産展」は、３月３０日まで開催予定です。