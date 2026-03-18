１人でも！シェアしても！北海道の豪華食材が“わや盛り” 阪神梅田本店で「春の北海道物産展」開催 物価高のなか満足感追求「価格は今までとあまり変わらずボリューム増」３月３０日まで
大阪・梅田の百貨店に北海道グルメが大集合！今年のトレンドは“わや盛り”です。
阪神梅田本店で３月１８日始まった北海道物産展。イクラやホタテに、香ばしく焼き上げたトウモロコシなど、おいしそうな北海道グルメが並びます。
毎年、多くの人が集まる人気イベントですが、今年の特徴は、網焼きの十勝豚がこぼれそうなほど盛られた丼。豪華な食材をふんだんに使った“わや盛り”弁当が数多く登場しました。
北海道の方言で「めっちゃ」や「めちゃくちゃ」を意味する「わや」。阪神梅田本店によると、物価高のなか、ひとつで高い満足度が得られる商品を買い求める客が増えていて、食材をやま盛りにして販売したということです。
“わや盛り”は春のスイーツにも！北海道産の春いちごとソフトクリームがたっぷりと詰まっています。
（客）「甘酸っぱくておいしかった」
（客）「てんこ盛りなので家族で一緒に食べられる」
（阪神梅田本店バイヤー 岩城隆文さん）「価格は今までとあまり変わらず、ボリュームを上げました。てんこ盛りなので１人でぺろりと食べてもいいし、２人でシェアすることもあると思うので、お客さまそれぞれの楽しみ方で召し上がっていただけたら」
阪神梅田本店の「春の北海道物産展」は、３月３０日まで開催予定です。