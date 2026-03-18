宮崎県にある延岡学園高校の野球部員が去年、女子生徒の裸の動画をスマートフォンで録画し、別の部員がその動画を拡散していたことが分かりました。関与した部員2人は先月までに自主退学しています。

学校によりますと、去年3月、野球部の男子部員が女子生徒とスマートフォンでビデオ通話中に裸になるよう要求しました。女子生徒は拒否しましたが、しつこく求められたため応じ、男子部員はその様子を無断で録画していたということです。

女子生徒は学校の聞き取りに対し「録画されていたことに気づかなかった」と話したということです。

その後、去年7月に別の男子部員が、録画した男子部員のスマートフォンを無断で操作し、自身の端末に保存、複数の部員に拡散しました。学校は女子生徒の友人を通じて事態を把握、警察に相談し県高野連に報告しました。

日本高野連からは「厳重注意」の処分が下されましたが、夏の甲子園県予選への出場は認められました。

録画をした部員は、去年11月に児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで家裁送致され、先月17日、保護観察処分となっています。

そして先月、録画した部員と拡散した部員は自主退学したということです。