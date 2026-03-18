女優でアーティストの松田ゆう姫が１８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。流行のファッションを自分がつくったと主張した。

この日の視聴者生投票のテーマ「間違ったオシャレに手を出したことがありますか？」について聞かれると「過去にトレンドをつくってるんですよ、私は」と話し出した松田。

「言ったら、２０１２年ぐらいからインナーカラーっていうのをやり始めて。その当時、誰もインナーカラーやってなかったんで、トレンドをつくってるんですよ」と、髪の内側（インナー）だけを表面とは違う色で染めるヘアカラー手法を自身が始めたと主張。

この発言にＭＣの垣花正が「いや、いや、私がつくったって、それ大丈夫ですか？ データはありますか？」と問いかけると「データ？ あるよ。２０１２年の写真とかインタビュー記事とか見てくださいよ」と反論した松田。

大島由香里アナウンサーが「ちょっと前の宣材写真が緑色のインナーカラーだったですよね」と言うと「そうです、そうです。そういう感じです」と松田。ここで共演の小原ブラスが「テレビって自覚を持った方がいいよ。これ、テレビなんだよ」とツッコミ。

この言葉に松田が「確かにもっと有名な方が、女優さんとかがやり始めて広まったというのはあるけど」と答えると、垣花や小原は「そういうことよ！」と総ツッコミ。それでも、松田は「その前は私だから。それは事実としてあるんですけど」と言い切っていた。