バレーボールVリーグ フラーゴラッド鹿児島にSVライセンス

バレーボールVリーグに所属するフラーゴラッド鹿児島に18日夕方、国内最高峰リーグ参戦に必要なSVライセンスが交付されました。

18日夕方、SVリーグがライセンスの交付を発表し、フラーゴラッドに国内最高峰・SVリーグ参戦に必要なSVライセンスが交付されました。

日置市を拠点に活動するプロバレーボールチームフラーゴラッド鹿児島は、2021年に発足し、2023年、当時のVリーグに参入しました。1年目でV3優勝を果たすと昨シーズンは新Vリーグの初代王者に輝きました。

ライセンス交付 喜びの声

今シーズンはここまで西地区3位につけていて、金曜日からの最終戦でプレーオフ進出を狙います。

去年11月、SVライセンスの申請をリーグに行っていたフラーゴラッドは、日置市のチーム事務所で発表を見届けました。

ライセンス交付が決まると、関係者から喜びの声が上がりました。

フラーゴラッド鹿児島 小園康夫代表

「うれしくてしょうがない。交付されただけだが、可能性が広がったということで、気持ちを新たに鹿児島を少しでも盛り上げられるよう取り組んでいきたいです。」

来月15日のSVリーグの理事会で参戦チームが発表されます。

・