

ワンダリア横浜オープン記念テープカットに参加した本田紗来＆本田望結

藤森慎吾、本田望結、本田紗来が18日、神奈川・BASEGATE横浜関内タワーで開催された『ワンダリア横浜 Supported by Umios』オープン記念記者発表会・内覧会に登場。『ワンダリア横浜』の魅力を伝えるトークセッションが実施された。

【写真】『ワンダリア横浜』オープン記念記者発表会で仲睦まじく話す本田望結と本田紗来

ワンダリア横浜は、DeNA直営の新たな没入型体験施設。館内に広がるのは、デジタル映像によって生まれた非日常的な空間。緑ゆたかな森林や神秘的な深海など、テーマの異なる6つの美しいゾーンが広がる。各ゾーンでは、テーマにあわせたくさんの生き物も登場。普段の生活では味わうことのできない、どこか不思議で幻想的な出会いを楽しめる。この施設は、3月19日にBASEGATE横浜関内タワーの3階・4階に開業される。

イベント後半の質疑応答で、新年度にチャレンジしたいことを問われた姉・望結は、「（高校を卒業した）紗来が一人暮らしを始めるのかなと思って、私の家で一緒に住まない？と誘っているんですけど、一向に返事がないんです」と、切実な悩みを吐露した。以前もメディアを通じてこの件を話した際、SNSで「なんで返事してあげないの？

望結ちゃんが悲しんでるよ」とファンから紗来に連絡が行くほどの事態になっていたという。

これに対し、紗来は「実は、こそこそと段ボールを集めています」と、同居に向けて準備を進めていることをサプライズ告白。4月の新生活スタートまで残り約2週間というタイミングでの快諾に、望結は「本当に来るの!?」「マネージャーさん聞いた？」と大興奮。紗来が「私は（家事が）何もできない」と不安を口にすると、望結は「いてくれるだけで幸せです！」と、溢れんばかりの妹愛を爆発させた。

没入型体験施設にちなんで、現在没入していることを聞かれた際も、望結は迷わず「紗来です！」と即答。「大人になっても可愛いが止まらなくて、お母さんのような気持ち。ずっと成長を見守っていきたい」と語る望結に対し、かつては「しつこい」と思っていたという紗来も、「今は会える時間に愛を伝えてくれるのが嬉しい」と、成長した妹としての顔を見せ、会場を温かい空気で包み込んだ。

イベントでは、3月19日にオープンする同施設の目玉である「深海への没入体験」を一足先に楽しんだ3人。巨大なLEDトンネルでの体験に、紗来は「海の中に沈んでいくような演出にびっくりした。おじいちゃんやおばあちゃんとも一緒に体験してみたい」と笑顔で語った。また、前日に43歳の誕生日を迎えた藤森に、姉妹が施設オリジナルのぬいぐるみをプレゼントする一幕もあった。