通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．８％付近に低下、原油反落でリスク警戒一服 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．８％付近に低下、原油反落でリスク警戒一服

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．８％付近に低下、原油反落でリスク警戒一服

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.76 8.32 8.70 8.69

1MO 9.14 7.40 8.13 7.73

3MO 9.61 7.16 8.58 7.87

6MO 9.61 7.10 8.69 7.93

9MO 9.65 7.15 8.83 8.03

1YR 9.59 7.15 8.86 8.04





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 9.36 11.55 8.61

1MO 8.83 10.60 8.06

3MO 9.38 10.46 8.10

6MO 9.51 10.34 8.12

9MO 9.64 10.38 8.19

1YR 9.63 10.30 8.18

東京時間16:31現在 参考値



ドル円１週間は９．７６％と１０％を下回っている。中東有事リスクのバロメーターとなる原油先物がこのところ反落しており、市場全般のリスク警戒感が一服している。ドル円のスポット相場も一段のドル高の動きは抑制されており、短期変動リスクは後退している。

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