訪日外国人が再び増加　2月は346万6700人で6.4％増　中国“旅行自粛”で1月は4年ぶり減少も韓国・アメリカなど増加

2月に日本を訪れた外国人旅行者の数は340万人を超え、2月としては過去最多を更新した。

日本政府観光局によりますと、2026年2月に日本を訪れた外国人旅行者は約346万6700人だった。去年の2月と比べ6.4パーセント増加し、2月の人数として過去最多を更新した。

1月は中国からの訪日客の減少のため、前年同月比の訪日外国人数が約4年ぶりに減少していたが、１カ月で増加傾向に戻った形だ。1月と2月の合計も、前年を上回った。

2月の増加の背景としては、旧正月が今年は2月中旬となったことや、根強い訪日旅行人気を受け、韓国や台湾、アメリカなど多くの国から訪日客が増加したことが要因とみられる。

一方、訪日自粛を呼びかけた中国ですが、前の年の同じ月と比べ、約45パーセントの減少となり3か月連続のマイナスだった。

２月入国者数を国や地域別で見ると、韓国が108万6400人（前年同月比28.2％増）と最も多く、次いで台湾が69万3600人（36.7％増）、中国が39万6400人（45.2％減）、香港23万3900人（19.6％増）、アメリカ21万9700人（14.7％増）と続いている。

増加率が高かったのは、他にシンガポール5万1300人（21.4％増）、メキシコ1万5400人（42.8％）、ロシア7700人（35.9％増）など。