【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１７日（日本時間１８日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、ベネズエラが３―２で米国に競り勝ち、初優勝を果たした。

米国は２大会連続の準優勝。最優秀選手（ＭＶＰ）にはベネズエラのガルシア（ロイヤルズ）が選ばれた。

ベネズエラ３―２米国

ベネズエラが接戦を制した。三回、ガルシアの犠飛で先制し、五回にアブレウのソロで加点。同点の九回にＥ・スアレスの適時二塁打で勝ち越し、九回をパレンシアが締めた。米国は八回のハーパーの２ランによる得点のみで、散発３安打と打線がつながりを欠いた。

追い付かれた直後に勝負強さ発揮

初の頂点に立ち、ベネズエラの選手たちは目を潤ませながら抱き合い、天に向かって誇らしげに人さし指を突き上げた。

２点を先行し、投手陣も先発のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）から順調に無失点でつないでいった。しかし八回、オリックスのマチャドが同点２ランを被弾。強みの救援陣にほころびが出た。

流れが米国に傾いてもおかしくない展開で、勝負強さが発揮される。直後の九回、アラエス（ジャイアンツ）が四球で出ると、代走のサノハ（マーリンズ）がきっちり二盗を決めた。Ｅ・スアレス（レッズ）はフルカウントからのチェンジアップを強振し、中堅への大きな当たりの適時二塁打。すぐさま勝ち越した。

アメリカに前回大会の雪辱

アクーニャ（ブレーブス）から始まる上位打線は２０歳代後半と脂がのっている世代だ。Ｅ・スアレスや捕手のペレス（ロイヤルズ）といったベテランがどっしり座り、２２歳のチョウリオ（ブルワーズ）もスタメンに名を連ねる。「経験豊富な選手と若手からなるこのグループは、ミーティングが必要ないほど結束している」とロペス監督。その一丸となって戦う姿勢が武器になった。準々決勝は前回王者の日本に、準決勝は勢いに乗っていたイタリアに、それぞれ逆転勝利。決勝では、前回大会で４強入りを阻まれた米国への雪辱も果たし、物語を最高の形で完結させた。

Ｅ・スアレスが仲間の思いを代弁するように言った。「僕たちは皆、この勝利の一員だった。皆がこの瞬間に加わったんだ」。全員でつかんだ世界一だ。（平沢祐）