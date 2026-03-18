２０２１年末でテレビ朝日を退社し、スタートアップ企業に転職し、昨年１０月に２児を連れ、ハワイに移住した大木優紀さんが１８日、ＳＮＳを更新。小６の第１子長女が日本の小学校を卒業せずに移住したことに、悩む心境をつづった。

大木さんは、４１歳だった２２年１月から「令和トラベル」に転職し、子会社である「ＡＬＯＨＡ７」の現地法人のＣＥＯに就任。昨年１０月には小４の長男、夫とともに家族４人でハワイ暮らしを始めている。

日本に一時帰国を報告した１８日付のインスタグラムのストーリーズで、「今日は、娘が卒業するはずだった日本の小学校の卒業式でした。もう在籍していないので、謝恩会だけ」と報告。「１人だけ制服を着ていない姿に、どうしても、半年前の悩み抜いた先の決意が揺らぎます。親として勝手に敷いたレールを勝手に外すようなことをしていいのか。１２歳の少女に決めさせることも残酷な気がして、顔色を伺った日々でした」と打ち明けた。

そして「我が子とその未来を信じること、親として１番大切で、１番難しいと痛感しました」と振り返り、「複雑な感涙する母を尻目に、娘は飄々と笑っていました。卒業できなかったけど、おめでとう ハワイで、がんばろう。」と記した。