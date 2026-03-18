Kis-My-Ft2 玉森裕太が、3月17日に36歳の誕生日を迎えた。玉森は誕生日当日に自身のInstagramアカウントからインスタライブを実施。配信終了後には「HB2俺」と自身の誕生日を祝福するリール動画を公開した。

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玉森はバースデーケーキを片手に、「HAPPY BIRTHDAY」のバルーン、サングラスをかけ、ローソクの火を吹き消し、カメラに向けて指ハートを送る動画をアップ。「HB2U」は、Kis-My-Ft2が3月17日にリリースしたバースデーソングだ。

この投稿にファンからは、たくさんのお祝いコメントと「年々進化し続けてる玉ちゃんから目が離せない」「サングラスがfunky玉ちゃん」「年男には見えない可愛さ」「火を消すの早くて面白い」などの声が寄せられている。

インスタライブにはメンバーの宮田俊哉が電話出演し、玉森が宮田への感謝を告げていた。

（文＝リアルサウンド編集部）