[MOM5432]U-18日本代表DFメンディー・サイモン友(流通経済大柏/2年)_流経の新リーダー、「J-VILLAGE CUP U-18」でMVP獲得!
[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ]
[3.16 J-VILLAGE CUP U-18決勝 U-18日本代表 2-0 U-17日本高校選抜 Jヴィレッジスタジアム]
U-18日本代表のDFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高/2年=川崎F U-15出身)が「第8回J-VILLAGE CUP U-18」の大会MVPに輝いた。メンディーは「予想はしていなかったです」というが、名古屋U-18との初戦と鹿島ユース戦で2試合連続ゴール。U-17日本高校選抜との決勝でも貴重な2点目に繫がるヘッドを放ったほか、無失点勝利に貢献して大会の主役の座を勝ち取った。
この日はU-17日本高校選抜の技巧派MF飯島碧大(昌平高/2年)をマンマークしながら、3戦4発のFW山下紫凰(大分鶴崎高/2年)をケア。集中して守り、味方の背後のスペースをカバーした。その上で相手の頭上から撃ち込むヘッドに加え、球際の攻防でも抜群の強さを発揮。特長も体現し、ほぼ危なげなくゴールを守った。
そして、1-0の後半34分には、流経大柏の先輩MF増田大空(磐田/3年)の左CKから豪快ヘッド。これがMF加藤海輝(横浜FMユース/3年)のゴールに繋がった。ただし、自身の一撃が後輩GK大泉未来(流通経済大柏高/1年)に足で止められたことはかなり悔しかった様子。味方選手たちがゴールを喜ぶ中、一人頭を抱えて残念がり、遅れて加藤の祝福に駆け寄っていた。
メンディーは今年、2024年度選手権準優勝、2025年度同3位の名門・流経大柏のキャプテン。この日対戦したU-17高校選抜には、流経大柏のチームメイトが3人いた。MF古川蒼真(2年)がゲーム主将としてチームを引っ張り、ファインセーブ連発のGK大泉未来(1年)とDF大徳剛矢(2年)も先発して活躍。「自分も負けられないなっていう気持ちになりました」というメンディーは“流経対決”を制し、「流経帰ったらチームメイトですけど、やっぱ今、オレの方がまだ強いんだぞっていうのを示すためにも、ちょっといい機会だったかなっていうのは思っています」と微笑んだ。
メンディーは日本高校選抜の一員として戦ったU-18Jリーグ選抜との「NEXT GENERATION MATCH2026」を2-0で勝利。今回はJリーガーやJリーグクラブユース選手中心のU-18日本代表の一員としてU-17日本高校選抜と戦い、再び白星を勝ち取った。「どっちも自分がいるチームが勝ったっていうのは結構、自分の中で嬉しい」とメンディー。2025年度のインターハイや選手権、U-17ワールドカップで活躍した注目DFは自分の価値を改めて示した。
大会MVPのDFは課題も確認して大会を終えた。U-18代表は慣れない3-5-2システム。難しさがある中、工夫しながらビルドアップにチャレンジしたという。この日も前半は右WB平野遼(横浜FMユース)の前方のスペースへロングパスを通すシーンなどがあったが、後半は相手のプレッシングが速く、足元へのパスが増えてしまったことを反省。より相手を見てポジショニングすること、また幾度かあったキックミスを「できるだけゼロにしたい」とより追求していく考えだ。
来年のU-20ワールドカップは目標の一つ。「U-20、自分の1個上の代ですけど、しっかりとそこに食い込んでいけるように、今のままじゃ全然ダメだと思うんで、もっとレベルアップしていきたいなと思っています」と誓う。今回、U-19日本代表の指揮も執る山口智監督から求められたことを一つ一つ理解。自分がやりたいことを優先するのではなく、チームの中で自分が何をすべきかより考え、その中で自分の特長を発揮していくことを目指す。
この後は日本高校選抜のスイス遠征メンバーに選ばれることが有力。その場合はプレミアリーグEAST開幕戦を欠場することになりそう。また、練習参加など休む間がなさそうだが、「自分の身体はやっぱ自分が一番理解しているんで、しっかりとストレッチとかして、常に万全な状態で挑めるようにしたい。今年は必ずメンバーは揃ってると思うので、色々なところで選手出てますし、そういった部分で絶対チームを勝たせなきゃいけないし、自分、今年4番なんで、奈須(琉世/流通経済大)と(島谷)義進(水戸)から受け継いだ4番をしっかり背負って、3度目の正直の国立の舞台(選手権)やインハイでも、やっぱプレミア(リーグ)でも、しっかりと3冠目指してやっていきたいなと思っています」と誓った。「第8回J-VILLAGE CUP U-18」のMVPを獲得したメンディーが流経大柏にもタイトルをもたらし、2026年シーズンの主役になる。
(取材・文 吉田太郎)
[3.16 J-VILLAGE CUP U-18決勝 U-18日本代表 2-0 U-17日本高校選抜 Jヴィレッジスタジアム]
U-18日本代表のDFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高/2年=川崎F U-15出身)が「第8回J-VILLAGE CUP U-18」の大会MVPに輝いた。メンディーは「予想はしていなかったです」というが、名古屋U-18との初戦と鹿島ユース戦で2試合連続ゴール。U-17日本高校選抜との決勝でも貴重な2点目に繫がるヘッドを放ったほか、無失点勝利に貢献して大会の主役の座を勝ち取った。
そして、1-0の後半34分には、流経大柏の先輩MF増田大空(磐田/3年)の左CKから豪快ヘッド。これがMF加藤海輝(横浜FMユース/3年)のゴールに繋がった。ただし、自身の一撃が後輩GK大泉未来(流通経済大柏高/1年)に足で止められたことはかなり悔しかった様子。味方選手たちがゴールを喜ぶ中、一人頭を抱えて残念がり、遅れて加藤の祝福に駆け寄っていた。
メンディーは今年、2024年度選手権準優勝、2025年度同3位の名門・流経大柏のキャプテン。この日対戦したU-17高校選抜には、流経大柏のチームメイトが3人いた。MF古川蒼真(2年)がゲーム主将としてチームを引っ張り、ファインセーブ連発のGK大泉未来(1年)とDF大徳剛矢(2年)も先発して活躍。「自分も負けられないなっていう気持ちになりました」というメンディーは“流経対決”を制し、「流経帰ったらチームメイトですけど、やっぱ今、オレの方がまだ強いんだぞっていうのを示すためにも、ちょっといい機会だったかなっていうのは思っています」と微笑んだ。
メンディーは日本高校選抜の一員として戦ったU-18Jリーグ選抜との「NEXT GENERATION MATCH2026」を2-0で勝利。今回はJリーガーやJリーグクラブユース選手中心のU-18日本代表の一員としてU-17日本高校選抜と戦い、再び白星を勝ち取った。「どっちも自分がいるチームが勝ったっていうのは結構、自分の中で嬉しい」とメンディー。2025年度のインターハイや選手権、U-17ワールドカップで活躍した注目DFは自分の価値を改めて示した。
大会MVPのDFは課題も確認して大会を終えた。U-18代表は慣れない3-5-2システム。難しさがある中、工夫しながらビルドアップにチャレンジしたという。この日も前半は右WB平野遼(横浜FMユース)の前方のスペースへロングパスを通すシーンなどがあったが、後半は相手のプレッシングが速く、足元へのパスが増えてしまったことを反省。より相手を見てポジショニングすること、また幾度かあったキックミスを「できるだけゼロにしたい」とより追求していく考えだ。
来年のU-20ワールドカップは目標の一つ。「U-20、自分の1個上の代ですけど、しっかりとそこに食い込んでいけるように、今のままじゃ全然ダメだと思うんで、もっとレベルアップしていきたいなと思っています」と誓う。今回、U-19日本代表の指揮も執る山口智監督から求められたことを一つ一つ理解。自分がやりたいことを優先するのではなく、チームの中で自分が何をすべきかより考え、その中で自分の特長を発揮していくことを目指す。
この後は日本高校選抜のスイス遠征メンバーに選ばれることが有力。その場合はプレミアリーグEAST開幕戦を欠場することになりそう。また、練習参加など休む間がなさそうだが、「自分の身体はやっぱ自分が一番理解しているんで、しっかりとストレッチとかして、常に万全な状態で挑めるようにしたい。今年は必ずメンバーは揃ってると思うので、色々なところで選手出てますし、そういった部分で絶対チームを勝たせなきゃいけないし、自分、今年4番なんで、奈須(琉世/流通経済大)と(島谷)義進(水戸)から受け継いだ4番をしっかり背負って、3度目の正直の国立の舞台(選手権)やインハイでも、やっぱプレミア(リーグ)でも、しっかりと3冠目指してやっていきたいなと思っています」と誓った。「第8回J-VILLAGE CUP U-18」のMVPを獲得したメンディーが流経大柏にもタイトルをもたらし、2026年シーズンの主役になる。
(取材・文 吉田太郎)