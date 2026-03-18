マンC撃破の2ゴールを決めたビニシウス「レアル・マドリーがCLでプレーすると、全てが変わる」
FWビニシウス・ジュニオールがレアル・マドリーをUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)ベスト8に導く2ゴールを挙げ、試合のMVPに選ばれた。クラブ公式サイトが同選手のコメントを伝えている。
レアルは17日に敵地で行われた決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第2戦でマンチェスター・シティと対決。ビニシウスは序盤のチャンスでMFベルナルド・シウバのハンドによる退場を誘発し、これで獲得したPKを決めて先制弾を奪った。
1-1で迎えた後半アディショナルタイムにはMFオーレリアン・チュアメニの右からのクロスを左足で押し込み、追加点をマーク。チームは2戦合計5-1で次のラウンドに駒を進めた。
ビニシウスは手応えとともに、この一戦を振り返っている。
「僕たちの自信にとって、非常に重要な試合だった。シーズンが始まってから良い試合は多かったけど、今回の対戦ほど試合をコントロールすることはできていなかった」
「素晴らしいチーム、素晴らしい監督との戦いで、とても難しい試合だった。彼らはボールを長く支配したけど、僕らは何をしなければいけないか分かっていた。ハードワークをしてチャンスを生かすことだった。もちろん多くのチャンスを逃したけど、今日はそこまで必要なかった」
ビニシウスはこの勝利の意味について「重要な瞬間だ」と語り、「良い試合が来ることを、選手みんなが知っていた。マドリーがこの大会でプレーすると、全てが変わる。ファンも変わり、選手たちも変わる。僕たちは次に何が起こっても準備ができている」と自信を示した。
レアルは17日に敵地で行われた決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第2戦でマンチェスター・シティと対決。ビニシウスは序盤のチャンスでMFベルナルド・シウバのハンドによる退場を誘発し、これで獲得したPKを決めて先制弾を奪った。
ビニシウスは手応えとともに、この一戦を振り返っている。
「僕たちの自信にとって、非常に重要な試合だった。シーズンが始まってから良い試合は多かったけど、今回の対戦ほど試合をコントロールすることはできていなかった」
「素晴らしいチーム、素晴らしい監督との戦いで、とても難しい試合だった。彼らはボールを長く支配したけど、僕らは何をしなければいけないか分かっていた。ハードワークをしてチャンスを生かすことだった。もちろん多くのチャンスを逃したけど、今日はそこまで必要なかった」
ビニシウスはこの勝利の意味について「重要な瞬間だ」と語り、「良い試合が来ることを、選手みんなが知っていた。マドリーがこの大会でプレーすると、全てが変わる。ファンも変わり、選手たちも変わる。僕たちは次に何が起こっても準備ができている」と自信を示した。