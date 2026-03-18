〈《2026年の投資戦略》「日本人が『NARUTO』を知らないとがっかりされる」世界を熱狂させるアニメ・IPが持つ「兆円企業」へのポテンシャル〉から続く

ゴールドやプラチナ、銀などの貴金属が高騰し、キャピタルフライトとして注目を集めている。しかし、レオス・キャピタルワークス代表取締役社長の藤野英人氏は「金は投機性のある商品で、暴落リスクのために金を買うことは通用しなくなってきている」と、従来の常識に警鐘を鳴らす。

【動画を見る】「ゴールド」「オルカン」「S&P500」はもはやヘッジにならない…“激動の世界”を生き抜くための「2026年の資産防衛術」とは

2026年の投資戦略を語る『BUNSHUN MONEY SCHOOL』で、藤野氏が提示したのは、常識を覆すインフレ時代の資産防衛術だった。（全2回の2回目／はじめから読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年2月14日配信）

ゴールドはもはやヘッジにならない

藤野氏は「去年の今ぐらいまで、金や銀を買うのは合理的だった」と過去の市況を認めつつも、現在は状況が変わったと指摘する。その理由について「政治リスクや貨幣に対する信頼の低下が金や銀の上昇要因だったが、これも先読みして上がりすぎている」と分析。将来のリスクを見越した買いが先行し、価格が過剰に上昇してしまったとの見方を示した。





問題は、多くの投資家が「マーケットが下がったら金は絶対安心だから」という考えで金を保有している点だ。しかし藤野氏はこの考えに警鐘を鳴らす。将来のリスクを先取りして金が買われた結果、価格はすでに上がりすぎているという。そのため、いざマーケットが下落した際には、利益確定のために金も一緒に売られてしまい、「マーケットが下がった時に金も売られる可能性がある」と指摘。もはや安全な逃避先とは言えず、「ヘッジになってない」と藤野氏は断言した。

インフレ時代の資産防衛術とは

それでは、インフレ時代の資産防衛術として何が有効なのか。藤野氏が挙げるのは「日本株」と「米国のキャッシュ」だ。一見、価値が目減りするキャッシュを推奨するのは矛盾しているように思える。

しかし藤野氏は、多くの資産がすでに値上がりしている状況をふまえ、「相対的に、キャッシュが1番上がってない資産かもしれない」と語る。株式などのリスク資産が暴落する局面では、守りの資産であるキャッシュの価値が相対的に高まり、「まさにキャッシュ・イズ・キング」の時代が来る可能性があると指摘する。

ただし、インフレ下でキャッシュだけを持つのは危険だ。

そこで重要になるのが、株式とキャッシュのバランス。藤野氏はこの関係を「アクセルとブレーキを踏んでいるようなもの」と表現する。インフレから資産を守るために株式を保有しつつ、市場の暴落に備えて現金も確保しておく。この両立こそが重要であり、「キャッシュを一定持ちながら、リスク資産である株式を持っていく」という戦略を提言した。

オルカンとS&P500さえ買っていれば安心、ではない

藤野氏は、米国株について「今年もアンダーパフォームするんじゃないか」と予測している。トランプ政権の中間選挙の結果次第では、政治リスクが高まり、経済のボラティリティが上がる可能性があるためだ。そこで「オルカンとS&P500さえ買っていれば安心ということではなく、ヘッジとして日本のアセットを見直す機会ではないか」と藤野氏は提言する。

インフレ時代の資産防衛においては、従来の「金を買えば安心」という常識はもはや通用しなくなっている。藤野氏が示したのは、キャッシュと日本株をバランスよく保有し、リスクとリターンを見極めながら行動することの重要性だった。

※この番組は2026年2月5日に収録されました。個別銘柄を推奨するものではありません。

（「文春オンライン」編集部）