　3月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは294銘柄。東証終値比で上昇は119銘柄、下落は144銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は75銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは40銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は760円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6522>　アスタリスク　　　　780　　+223（ +40.0%）
2位 <4591>　リボミック　　　　　124　　 +29（ +30.5%）
3位 <6335>　東京機　　　　　　　601　　+100（ +20.0%）
4位 <190A>　コーディア　　　　145.2　 +17.2（ +13.4%）
5位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　　155　　 +17（ +12.3%）
6位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 34.5　　+3.5（ +11.3%）
7位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　565　　 +50（　+9.7%）
8位 <6721>　ウインテスト　　　　126　　 +10（　+8.6%）
9位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　286.1　 +18.1（　+6.8%）
10位 <5711>　三菱マ　　　　　　 5935　　+332（　+5.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3238>　セントラル総　　　　350　　 -76（ -17.8%）
2位 <6085>　アーキテクツ　　 2882.1　-417.9（ -12.7%）
3位 <2183>　リニカル　　　　　280.1　 -36.9（ -11.6%）
4位 <9115>　明海グループ　　 1035.1　 -77.9（　-7.0%）
5位 <7707>　ＰＳＳ　　　　　　217.1　 -15.9（　-6.8%）
6位 <3178>　チムニー　　　　　 1260　　 -82（　-6.1%）
7位 <2553>　Ｏｎｅ中国５　　 2293.8　-146.2（　-6.0%）
8位 <247A>　Ａｉロボ　　　　 1270.5　 -49.5（　-3.7%）
9位 <2721>　ＪＨＤ　　　　　　　154　　　-5（　-3.1%）
10位 <3803>　イメージ情報　　　　707　　 -18（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5711>　三菱マ　　　　　　 5935　　+332（　+5.9%）
2位 <6532>　ベイカレント　　 4650.1　+222.1（　+5.0%）
3位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　727.5　 +14.1（　+2.0%）
4位 <5631>　日製鋼　　　　　　10500　　+195（　+1.9%）
5位 <4902>　コニカミノル　　　　517　　+5.3（　+1.0%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　　510　　+4.6（　+0.9%）
7位 <2269>　明治ＨＤ　　　　　 4095　　 +35（　+0.9%）
8位 <1802>　大林組　　　　　　 3982　　 +27（　+0.7%）
9位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2860　 +17.5（　+0.6%）
10位 <8015>　豊田通商　　　　　 6720　　 +30（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5706>　三井金属　　　　　31950　　-450（　-1.4%）
2位 <6963>　ローム　　　　　 3263.3　 -29.7（　-0.9%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　　 1870　 -16.5（　-0.9%）
4位 <8308>　りそなＨＤ　　　　 1790　 -15.5（　-0.9%）
5位 <8591>　オリックス　　　　 4868　　 -39（　-0.8%）
6位 <9104>　商船三井　　　　　 6960　　 -54（　-0.8%）
7位 <8031>　三井物　　　　　　 6610　　 -49（　-0.7%）
8位 <7733>　オリンパス　　　 1391.4　 -10.1（　-0.7%）
9位 <6857>　アドテスト　　　　24950　　-180（　-0.7%）
10位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5220　　 -36（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

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