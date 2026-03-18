[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇119銘柄・下落144銘柄（東証終値比）
3月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは294銘柄。東証終値比で上昇は119銘柄、下落は144銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は75銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは40銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は760円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6522> アスタリスク 780 +223（ +40.0%）
2位 <4591> リボミック 124 +29（ +30.5%）
3位 <6335> 東京機 601 +100（ +20.0%）
4位 <190A> コーディア 145.2 +17.2（ +13.4%）
5位 <7615> 京都友禅ＨＤ 155 +17（ +12.3%）
6位 <5856> ＬＩＥＨ 34.5 +3.5（ +11.3%）
7位 <4422> ＶＮＸ 565 +50（ +9.7%）
8位 <6721> ウインテスト 126 +10（ +8.6%）
9位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 286.1 +18.1（ +6.8%）
10位 <5711> 三菱マ 5935 +332（ +5.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3238> セントラル総 350 -76（ -17.8%）
2位 <6085> アーキテクツ 2882.1 -417.9（ -12.7%）
3位 <2183> リニカル 280.1 -36.9（ -11.6%）
4位 <9115> 明海グループ 1035.1 -77.9（ -7.0%）
5位 <7707> ＰＳＳ 217.1 -15.9（ -6.8%）
6位 <3178> チムニー 1260 -82（ -6.1%）
7位 <2553> Ｏｎｅ中国５ 2293.8 -146.2（ -6.0%）
8位 <247A> Ａｉロボ 1270.5 -49.5（ -3.7%）
9位 <2721> ＪＨＤ 154 -5（ -3.1%）
10位 <3803> イメージ情報 707 -18（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5711> 三菱マ 5935 +332（ +5.9%）
2位 <6532> ベイカレント 4650.1 +222.1（ +5.0%）
3位 <9501> 東電ＨＤ 727.5 +14.1（ +2.0%）
4位 <5631> 日製鋼 10500 +195（ +1.9%）
5位 <4902> コニカミノル 517 +5.3（ +1.0%）
6位 <4005> 住友化 510 +4.6（ +0.9%）
7位 <2269> 明治ＨＤ 4095 +35（ +0.9%）
8位 <1802> 大林組 3982 +27（ +0.7%）
9位 <9843> ニトリＨＤ 2860 +17.5（ +0.6%）
10位 <8015> 豊田通商 6720 +30（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 31950 -450（ -1.4%）
2位 <6963> ローム 3263.3 -29.7（ -0.9%）
3位 <4506> 住友ファーマ 1870 -16.5（ -0.9%）
4位 <8308> りそなＨＤ 1790 -15.5（ -0.9%）
5位 <8591> オリックス 4868 -39（ -0.8%）
6位 <9104> 商船三井 6960 -54（ -0.8%）
7位 <8031> 三井物 6610 -49（ -0.7%）
8位 <7733> オリンパス 1391.4 -10.1（ -0.7%）
9位 <6857> アドテスト 24950 -180（ -0.7%）
10位 <8316> 三井住友ＦＧ 5220 -36（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6522> アスタリスク 780 +223（ +40.0%）
2位 <4591> リボミック 124 +29（ +30.5%）
3位 <6335> 東京機 601 +100（ +20.0%）
4位 <190A> コーディア 145.2 +17.2（ +13.4%）
5位 <7615> 京都友禅ＨＤ 155 +17（ +12.3%）
6位 <5856> ＬＩＥＨ 34.5 +3.5（ +11.3%）
7位 <4422> ＶＮＸ 565 +50（ +9.7%）
8位 <6721> ウインテスト 126 +10（ +8.6%）
9位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 286.1 +18.1（ +6.8%）
10位 <5711> 三菱マ 5935 +332（ +5.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3238> セントラル総 350 -76（ -17.8%）
2位 <6085> アーキテクツ 2882.1 -417.9（ -12.7%）
3位 <2183> リニカル 280.1 -36.9（ -11.6%）
4位 <9115> 明海グループ 1035.1 -77.9（ -7.0%）
5位 <7707> ＰＳＳ 217.1 -15.9（ -6.8%）
6位 <3178> チムニー 1260 -82（ -6.1%）
7位 <2553> Ｏｎｅ中国５ 2293.8 -146.2（ -6.0%）
8位 <247A> Ａｉロボ 1270.5 -49.5（ -3.7%）
9位 <2721> ＪＨＤ 154 -5（ -3.1%）
10位 <3803> イメージ情報 707 -18（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5711> 三菱マ 5935 +332（ +5.9%）
2位 <6532> ベイカレント 4650.1 +222.1（ +5.0%）
3位 <9501> 東電ＨＤ 727.5 +14.1（ +2.0%）
4位 <5631> 日製鋼 10500 +195（ +1.9%）
5位 <4902> コニカミノル 517 +5.3（ +1.0%）
6位 <4005> 住友化 510 +4.6（ +0.9%）
7位 <2269> 明治ＨＤ 4095 +35（ +0.9%）
8位 <1802> 大林組 3982 +27（ +0.7%）
9位 <9843> ニトリＨＤ 2860 +17.5（ +0.6%）
10位 <8015> 豊田通商 6720 +30（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 31950 -450（ -1.4%）
2位 <6963> ローム 3263.3 -29.7（ -0.9%）
3位 <4506> 住友ファーマ 1870 -16.5（ -0.9%）
4位 <8308> りそなＨＤ 1790 -15.5（ -0.9%）
5位 <8591> オリックス 4868 -39（ -0.8%）
6位 <9104> 商船三井 6960 -54（ -0.8%）
7位 <8031> 三井物 6610 -49（ -0.7%）
8位 <7733> オリンパス 1391.4 -10.1（ -0.7%）
9位 <6857> アドテスト 24950 -180（ -0.7%）
10位 <8316> 三井住友ＦＧ 5220 -36（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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