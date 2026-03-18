SVGライセンスの判定結果が発表！ 男子8クラブ、女子6クラブに交付

公益財団法人SVリーグ（SVL）は18日、2026-27シーズンのSV.LEAGUE GROWTH（SVG）ライセンスの交付について、第1回の判定を発表した。

2024-25シーズンに開幕したSV.LEAGUE（SVリーグ）。この2シーズンは男子が10クラブ、女子が14クラブが参加してきた。2026-27シーズンについては男子が2クラブ増の12クラブ、女子が14クラブを維持したまま東西カンファレンス制（東地区7クラブ、西地区7クラブ）を採用し、SVリーグの下部リーグとしてSVGも新設される。

SVGライセンス交付には予備審査を受けることが必須で、2025年10月に発表された予備審査の判定結果では、男女ともに現Vリーグの8クラブが通過したことが発表されていた。

そのうち、女子のアルテミス北海道と福岡ギラソールについては2026年度から発足する日本バレーボールリーグ（新Vリーグ）への参加が決まったことから、ライセンスは交付されなかった。

SVGライセンスが交付されたクラブは以下の通り。

▼男子

つくばユナイテッドSun GAIA

レーヴィス栃木

千葉ドット

富士通カワサキレッドスピリッツ

アイシンティルマーレ碧南

ヴィアティン三重

クボタスピアーズ大阪

きんでんトリニティーブリッツ

▼女子

リガーレ仙台

信州ブリリアントアリーズ

JAぎふリオレーナ

ブレス浜松

カノアラウレアーズ福岡

フォレストリーヴズ熊本