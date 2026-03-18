WBCを終えたドジャース・山本由伸投手がMLBレギュラーシーズン開幕に向けて日本時間17日にコメントを残しました。

東京ドームで行われた昨季開幕戦で開幕投手に選ばれた山本投手。ロバーツ監督から今季も開幕投手に指名されたことについて、「開幕戦を任せていただいたことをすごくうれしく思いますし、ホーム開幕ということで、ファンの人も楽しみに待っていると思いますし、責任を持ってマウンドに上がりたいと思います」と意気込みを語りました。

昨季はワールドシリーズ連覇に大きく貢献し、MVPに輝いた山本投手。今シーズンの目標について聞かれると「また新しいシーズンに向かうので、去年はもちろん最高の結果で終わりましたし、今年はまた始まりますので、一丸となってワールドチャンピオンを目指してやっていけたらなと思います」とコメントしました。

WBCでは準々決勝ラウンドのベネズエラ戦に先発登板し、4回2失点も粘投するもチームは逆転負けを喫しました。WBCを終えた27歳右腕は「チームとしてはすごく悔しい結果に終わってしまいましたけど、それを抜きにして、僕のコンディションで言えばすごく順調に来ていると思いますし、本当に順調に進んでいるので、次オープン戦でもう1試合投げて、もっともっと調子を上げていければなと思います」と開幕へ向け自信を見せます。

昨季は30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49の成績を残し、サイ・ヤング賞の最終候補に残った山本投手。日本人選手では誰も獲得したことがない栄誉について「一番の投手に与えられる賞だと思うので、その賞を取れるように頑張りたいと思いますし、他にもたくさん良いピッチャーがいるので、とにかく目の前に1試合1試合に集中して、ベストなパフォーマンスを出していけたらなと思います」とサイ・ヤング賞獲得に向け気を引き締めました。

なお、ドジャースは日本時間3月27日のダイヤモンドバックス戦で今シーズンの戦いの火ぶたを切ります。