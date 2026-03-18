◆ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）

サウジアラビアからドバイに移動し、ドバイ・ワールドＣへの調整を続けているフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が現地のダートコースで１週前追い切りを行った。

ドバイ・ゴールデンシャヒーン（同・ダート１２００メートル）に出走するアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩、父イントゥミスチーフ）を追走する形。道中でアメリカンのペースが上がり、少し離れる場面もあったが、ラスト１００メートルあたりで追いつくと、最後は馬体を併せた状態でフィニッシュしたという。

騎乗した荒木助手は「今週に入ってから、馬がグンと上がったので、少し余力を残して、強い負荷をかけすぎないようにと考えました。順調です。先週はまだ緩さを感じましたが、解消されてきました」と説明。現地の関係者が取った時計ではラスト３ハロンが１３秒１―１２秒３―１１秒７が出ていた。

３着と唯一の敗戦を喫した昨年。同じ１週前追い切りはうなるような手応えで脚を伸ばした。「猛烈な動きでしたが、自分たちが想定していたより、早くピークがきた感じでした。今年はうなるとかではなく、全体的にスムーズな動き。徐々に上げていくイメージで、１週前としてはほぼ理想的だと思います」と同助手。今年はドバイ移動後に、馬場へ入れるまでの時間を昨年より多く取るなど、レースでピークを迎えるように経験を生かしている。

中東を巡る情勢は予断を許さないが、愛馬たちを取り巻く環境や、人間の日常生活に大きな支障はないという。もちろん、矢作調教師とは毎日、こまめに連絡を取り、日々の報告を行っている。「ここまで、いつも通りのことができていると思います。最後まで、いつも通りのことをやるだけです」と荒木助手。一日も早く、平和な状態に戻る日を願いつつ、フォーエバーヤングを万全の状態に仕上げることに全力を注ぐ。（山本 武志）