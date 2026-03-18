生成ＡＩは「特別」から「標準」へ　約９割が活用　７割が日常利用の時代に

もはや生成ＡＩは一部の先進人材のものではない。使っているかどうかではなく、どう使うかが問われる段階に入った。ストックマーク株式会社が従業員１０００人以上の企業に勤める正社員８１９人を対象に実施した「ＡＩ時代の働き方調査２０２６」によると、生成ＡＩを業務で利用しているビジネスパーソンは約９割に達し、そのうち６８％が日常的・継続的に利用していることが分かった。

活用の中身を見ると、ＡＩに任せたい業務のトップは「情報整理」と「確認業務」でともに６８％、「探索業務」が６１％と続く。いずれも手間がかかり、仕事の流れを止める作業が中心だ。その理由としては「作業量が多く時間がかかる」が７１％で最多、「繰り返し作業が多く負担」（５３％）、「本来業務の時間が圧迫される」（５１％）が続き、単なる効率化ではなく停滞の解消が強く求められている実態が浮かぶ。

一方で、人が注力したい領域は明確だ。「新しい企画立案・戦略策定」が７３％でトップ、「専門スキルの向上」が６６％と続き、ＡＩによって創出された時間を付加価値業務へ振り向けたい意向が鮮明となった。その背景には「自身のスキル向上につながる」（５８％）、「組織や他者への貢献実感」（４５％）といった、成長ややりがいを重視する意識がある。

調査結果から見えてくるのは、生成ＡＩが単なる業務効率化ツールにとどまらず、働き方そのものを再設計する基盤へと進化している姿だ。ＡＩが「情報整理・確認・探索」といった定型業務を担うことで、人はより創造的で価値の高い業務に集中できる。この役割分担こそが、仕事の充実感や楽しさを生み出す源泉になりつつある。

生成ＡＩはすでに「使うか否か」を議論する段階を終えた。今後は、いかに業務プロセスに組み込み、組織の競争力へと転換できるかが問われる。ＡＩと人の役割を再定義することが、次の働き方のスタンダードとなりそうだ。