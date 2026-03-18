グループステージでバイエルンと対戦

WEリーグは3月17日、U-16 WEリーグ選抜が3月31日からアメリカで開催される国際大会「2026 Generation adidas Cup（GAカップ）」に出場することを発表した。

同リーグがアカデミー選手の国際経験の場として、U-16選抜を招集するのは今回が初の試み。チームを率いるのはサンフレッチェ広島レジーナユースの田邊友恵監督。INAC神戸に3月6日からトップチーム登録をされたばかりの宮地絢花をはじめ、日テレ・東京ヴェルディメニーナや三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースなど、各クラブから選出された20名が遠征に臨む。

大会にはレアル・マドリード（スペイン）やバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）といった欧州の強豪も参戦。日本はグループステージでバイエルンらと対戦する。

田邊監督は「WEリーグアカデミーを代表して、世界の舞台に立てることを心から嬉しく思う。選手一人ひとりが自分の殻を破り、強みを発揮してほしい」とコメント。チームは3月28日に出発し、4月6日まで遠征を行う予定だ。（FOOTBALL ZONE編集部）