美容業界の給与が最低賃金を大きく上回る実態　東京で月給２５万円台・時給１４００円台も

低賃金のイメージは、すでに過去のものになりつつある。Ｚｅｎｋｅｎ株式会社が運営する求人サイト「美プロ」のデータをもとに実施した調査によると、東京都の美容業界における採用時給与は、東京都の最低賃金（時給１２２６円）を明確に上回る水準で推移していることが分かった。２０２６年２月時点で、職種・雇用形態を問わず、すべてのカテゴリで最低賃金超えとなり、人材確保を背景とした待遇改善の動きが鮮明になっている。

正社員の月給では、美容師が２５万３２１７円（最低賃金換算比＋３万７４４１円）、エステティシャンが２５万３８５３円（＋３万８０７７円）と、ともに３万円台後半の上振れとなった。ネイリストも２２万９５８６円（＋１万３８１０円）、アイリストは２３万８２３５円（＋２万２４５９円）と、すべての職種で最低賃金ベースを上回る結果となっている。特に美容師・エステティシャンは２５万円台に乗せており、業界内でも比較的高い水準に達している。

一方、アルバイト・パートの時給でも同様の傾向が見られる。美容師は時給１４０１円（＋１７５円）、エステティシャン１３９０円（＋１６４円）、ネイリスト１３５２円（＋１２６円）、アイリストは１４３０円（＋２０４円）と、いずれも最低賃金を１００円以上上回った。中でもアイリストは２００円超の上乗せとなり、時給面でも人材確保競争の激しさがうかがえる。

今回の調査は、２０２６年２月時点で「美プロ」に掲載された東京都の求人情報をもとに、職種別・雇用形態別に給与を抽出し、最低賃金との差を算出したもの。約２０年の運営実績と累計２万５０００社以上の利用企業を持つ同サイトのデータは、現場の採用実態を反映した指標といえる。

美容業界はこれまで待遇面の課題が指摘されてきたが、足元では確実に変化が起きている。最低賃金を基準に見ても明確な上昇傾向が確認された今回の結果は、人材不足を背景にした“賃上げ圧力”の強まりを示すものだ。給与水準の底上げが進む中、今後は待遇だけでなく働き方やキャリア支援など、より総合的な魅力が問われる局面に入りつつある。