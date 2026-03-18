〈「今すぐ計画を中止してください」マイホームの図面を見た建築士が断言…いったいなぜ？ 木造2階建ての“どう見ても普通の間取り”に隠された「思わぬ落とし穴」〉から続く



『一級建築士矩子の設計思考』より ©︎鬼ノ仁／日本文芸社

唯一無二の“建築士マンガ”として話題を呼んでいる『一級建築士矩子の設計思考』（日本文芸社）。著者の鬼ノ仁さんは、実際に一級建築士の資格を有する実務経験者だ。

【マンガ】『一級建築士矩子の設計思考』を読む

物語の主人公・矩子(かなこ)は、東京の片隅に設計事務所を構える27歳の一級建築士。ある日、近所に立つマンションの建設現場近くを通りかかった彼女は、不運にも一触即発のトラブルに巻き込まれてしまう。（全4回の3回目／最初から読む）

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〈「誰もいないはずの空き部屋から足音がする」心霊現象でも空耳でもない…一級建築士が間取りを聞いただけで見抜いた密室ミステリの“意外な答え”〉へ続く

（鬼ノ仁／Webオリジナル（外部転載））