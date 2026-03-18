名古屋に所属する高卒ルーキーDF久保遥夢

3月11日に全日本学生選抜と、13日に全韓国学生選抜との2試合が行われたJFA/Jリーグポストユースマッチ。

Jリーグで出場機会の少ない若手選手に実戦の機会を創出するために昨年発足したポストユースマッチは、今回、高卒ルーキーを中心に選出され、U-19の選抜チームになった。

全日本学生選抜戦は強度の高さと技術を誇る相手に前半は押し込むも、後半は逆に守勢に回って0-1の敗戦。全韓国大学選抜戦は一転して激しい打ち合いになり、前半はMF中積爲（ガンバ大阪）とFW吉田湊海（鹿島アントラーズ）のゴールで2点のリードを奪うが、後半追いつかれた。それでもPK戦の末に勝利し、実り多き2試合に幕を閉じた。

この貴重な時間の中で悩みながらも自分のプレーを発揮することに集中をした3人の選手を紹介していきたい。3人目は前橋育英高から名古屋グランパスに加入したCB久保遥夢について。

名古屋で見たプロとしてあるべき姿。ピッチ内外の立ち振る舞いに大きな学びを受けた選手とは。

「2試合とも本当にいい相手なので、しっかりと自分をアピールしないといけない場。こだわりを持ってプレーしたいと思います」

名古屋で行われたポストユースマッチにおいて、久保は3バックの中央でDFリーダーとして巧みな統率力を披露した。全日本大学選抜戦ではスタメン出場をし、多くの選手が前半で交代する中、後半24分までプレーした。

続く全韓国大学選抜戦ではベンチスタートだったが、前半23分にDF永井大義（ベガルタ仙台）が負傷すると、代わって投入され、後半は3バックの右CBとしてプレーした。全日本大学選抜戦では鬼気迫る表情で、常に大きな声を張り上げてコーチングをしながら、最終ラインを統率して、ラインコントロールやカバーリングを担った。

特にこの試合で初めて右CBに入った村上慶（横浜F・マリノス）の攻撃力を引き出すためのプレーは見事だった。

「遥夢たちがサポートをしてくれたので、攻め上がるときは（本来の）右サイドバックというイメージでプレーができたので、あまり違和感なくプレーすることができた」と村上が口にしたように、久保は左CBの大川佑梧と連携をしながら攻撃時には右にずれて、村上をサポートしながら、ショートカウンターの際は2人で守備ブロックや背後のスペースに対応できるように守備組織を構築した。久保が退くまでチームは無失点で抑えており、彼のリーダーシップ、バランス感覚、守備能力を見ることができたプレーだった。

「最近はプロの強度や生活に慣れてきたので、ここからは慣れるだけじゃなくて、早く試合に出るということを目標にしていきたいなと思っています」

高校からプロのステージにステップアップをして、プレーや判断のスピード、強度など他のルーキーと一緒で面を喰らってしまうことは多かった。その一方で久保は先輩選手の立ち振る舞いに衝撃と感銘を受けたという。

「ピッチ内の努力だけではなく、私生活の行動が『自分がいかに上に行くためには、どう日々成長していくためには、何をすべきか』という意思のもとにある。稲垣祥さんはピッチ外でのチームの雰囲気作りであったり、自分の試合に対するモチベーションであったり、考え方というのが本当に素晴らしいと思ったので、そこは本当に参考にしないといけないなと思いました。やっぱりピッチ内だけでは、プロの世界で活躍する選手になれないと思いました」

久保の口から出てくるのはプレーの話以上に、『人として』の話が多かった。それだけプロの世界を生きていくためには人間性が重要だと、この数か月で感じ取ったのだろう。

「高校最後の選手権で初戦敗退（神戸弘陵に1-2）をして、人生で一番悔しかった。敗因の1つはシンプルに自分の実力不足でしたし、プロになってもう一度自分を見つめ直そうと思ったことが（人間性を重視する）きっかけになりました。だからこそ、祥さんのようなプレー面以外でも素晴らしい選手をロールモデルにしながら、いずれはそういう選手と対等にチームの代表として勝利に導けるような選手になりたい。そのためにはプロサッカー選手は自由な時間が多いので、自分のプレーの映像を振り返ったり、ケアをしたりと、成長のために有効活用をしていきたいと思います」

『サッカー人である前に、1人の人間としてあれ』。これはどの現場でも、どの年代でも言われることだが、それをきちんと受け止めて自分の中で信念に変えていくことは簡単ではない。久保は重要な部分にいち早く気づき、プロとしての第一歩を踏み出しているからこそ、ここから頭角を表してきて欲しいと切に願う。（安藤隆人 / Takahito Ando）