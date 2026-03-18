愛知県豊橋市にあるブラックサンダーの工場直売店「ワクザクファクトリー」。限定商品や地域限定のブラックサンダーが並び、名物の「詰め放題」イベントも人気で、週末には朝から行列ができるほどの注目スポットになっています。

■行列ができるブラックサンダー工場直売店



早朝から「有楽製菓」の豊橋工場に併設されている直売店「ワクザクファクトリー」の前には行列ができていました。

午前10時、開店と同時に店内はあっという間に客でいっぱいに。2025年5月にリニューアルし、店内が拡張。ブラックサンダーをはじめ、さまざまなお菓子が買えるようになりました。

さらに、ブラックサンダーの製造工程を紹介する工場見学エリア（事前予約制）も新設。プロジェクションマッピングで製造工程を学べるほか、お菓子づくりの様子をのぞくこともできます。

■直売店ならではの限定商品も



客：

「3～4回目。柿の種サンダーは甘辛くておいしい。箱ごと売っているのがなかなかないので」



柿の種をブレンドした「柿の種サンダー」（20個入り800円）。ザクザク食感と甘さと塩味がクセになる味わいが人気のブラックサンダーです。

さらに店内には、北海道から沖縄まで地域限定の商品コーナーも。「ホワイトサンダー」（8袋入り820円）など、全国のブラックサンダーをここでまとめて購入することができます。



直売店ならではの商品も。パンと一緒に食べるために作られた「トースト専用ブラックサンダー」（180円）。

オーブントースターで1～2分温めると、ザクザク食感のトーストが楽しめます。店頭販売は直売店のみです。



ブラックサンダーのクッキーが入った「ブラックサンダーカップアイス」（370円）も直売店限定。

さらに、シンプルな板チョコ「デラックスチョコレート薄板いちご」（980円）もあります。



客：

「このイチゴのチョコがおいしい。前に餞別でもらって気に入りました」

担当者：

「デラックスチョコレートは販売開始から40年のシリーズで、ブラックサンダーよりも歴史が長い」

ブラックサンダーの“お兄さん”的存在で、有楽製菓のロングセラー商品です。

■名物イベント「ブラックサンダー詰め放題」



しかし、朝から行列ができる最大の理由は別にあります。それが、名物イベント「ブラックサンダー詰め放題」。



客：

「去年も来たけど券が取れなくて。今回リベンジです」

1回1100円、制限時間3分。参加券は当日券売機で購入します。イベントは開店後、30分ごとに開催。参加券を求めて朝から行列ができるほどの人気です。去年のリベンジに来たという男性は。



男性客：

「縦に入れていくと安定するのかな」



まず縦に隙間なく詰めて土台を作り、その上に横向きに積み上げていきます。熟練者となると、まるでジェンガのように、縦横に組んで積み上げていきます。

担当者：

「袋からはみ出してもOKです。ここまで上に積むとは思っていませんでしたが」



ただしルールは、袋の部分を持って5秒間持ち上げられること。詰めすぎると崩れてしまいます。先ほどの男性は、一体何個詰められたのでしょうか。

男性客：

「結果は41個です」



参加費1100円で41個。およそ1800円分となり、約700円お得です。



担当者：

「最多で53個の方がいました。うまく詰めれば実質半額くらいになります」



ブラックサンダーファンにはたまらない、甘い魅力が詰まった工場直売店です。



2026年3月2日放送