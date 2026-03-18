糖質50％オフで栄養もとれる！ ブルボン「おやつで栄養習慣」シリーズ3品

記事ポイント ブルボンが「おやつで栄養習慣」シリーズ3品を2026年3月10日に全国発売3品とも糖質50％オフ設計で、食物繊維やたんぱく質、カルシウムを取り入れやすいチョコチップクッキー、黒糖きなこウエハース、バナナパウンドケーキをラインアップ ブルボンが「おやつで栄養習慣」シリーズ3品を2026年3月10日に全国発売3品とも糖質50％オフ設計で、食物繊維やたんぱく質、カルシウムを取り入れやすいチョコチップクッキー、黒糖きなこウエハース、バナナパウンドケーキをラインアップ

ブルボンは、糖質を抑えながら栄養も取り入れやすい「おやつで栄養習慣」シリーズ3品を2026年3月10日に発売します。

食物繊維やたんぱく質、カルシウムを配合し、個包装や食べきりサイズで取り入れやすいのが特徴です。

甘いものを楽しみつつ、毎日のおやつ選びを見直したい人に注目のシリーズになっています。

ブルボン「おやつで栄養習慣」シリーズ3品

発売日：2026年3月10日販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライスラインアップ：チョコチップクッキー、黒糖きなこウエハース、バナナパウンドケーキ

「おやつで栄養習慣」シリーズは、食物繊維やたんぱく質、カルシウムを配合し、糖質も抑えた商品群です。

個包装や食べきりを意識しやすい設計で、仕事や家事の合間、持ち歩き用のおやつとしても取り入れやすくなっています。

今回は3つの味わいがそろい、食感や好みに合わせて選べるのも魅力です。

おやつで栄養習慣チョコチップクッキー

糖質量：1個装2枚当たり4.6g内容量：12枚（2枚×6袋）特長：糖質50％オフ、チョコチップ入りのザクザク食感

「おやつで栄養習慣チョコチップクッキー」は、糖質50％オフで1個装2枚当たりの糖質量が4.6gに抑えられています。

ザクザクとした生地にチョコチップをちりばめ、ココアを練り込んだ満足感のある味わいです。

2枚ずつ6袋に分かれているため、休憩時間のおともにも取り入れやすくなっています。

おやつで栄養習慣黒糖きなこウエハース

糖質量：1個装2枚当たり4.6g内容量：12枚（2枚×6袋）特長：糖質50％オフ、黒糖ときなこのやさしい甘さ

「おやつで栄養習慣黒糖きなこウエハース」も糖質50％オフで、1個装2枚当たりの糖質量は4.6gです。

サクサク食感のウエハースに、きなこと黒糖を使ったやさしい甘さのクリームを合わせています。

香ばしさとコクを楽しめるので、軽い食感のおやつを選びたい日にぴったりです。

おやつで栄養習慣バナナパウンドケーキ

糖質量：1個当たり3.5g内容量：6個特長：糖質50％オフ、しっとり食感とバナナのやさしい甘さ

「おやつで栄養習慣バナナパウンドケーキ」は、糖質50％オフで1個当たりの糖質量が3.5gです。

バナナピューレを練り込んだしっとり食感で、やさしい甘さを楽しめるパウンドケーキに仕上げられています。

朝の軽食代わりや午後のひと息にも取り入れやすい一品です。

3品とも量販店やドラッグストア、小売店、売店などで順次展開されます。

味や食感の違いで選べるので、毎日のおやつを少し見直したいときにも取り入れやすいシリーズです。

ブルボン「おやつで栄養習慣」シリーズ3品の紹介でした。

よくある質問

Q. 「おやつで栄養習慣」シリーズはいつ発売されますか？

A. 2026年3月10日に全国で発売されます。

Q. どこで購入できますか？

A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売予定です。

Q. ラインアップは何種類ありますか？

A. チョコチップクッキー、黒糖きなこウエハース、バナナパウンドケーキの3種類です。

Q. 糖質量はどのくらいですか？

A. チョコチップクッキーと黒糖きなこウエハースは1個装2枚当たり4.6g、バナナパウンドケーキは1個当たり3.5gです。

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