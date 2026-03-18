10周年！ アトレ取手「SAKE MEETING 2026春〜10周年乾杯の宴〜」

記事ポイント 2026年4月11日に10周年開催です。茨城県内から約20蔵が集まります。各部650名の事前予約制です。 2026年4月11日に10周年開催です。茨城県内から約20蔵が集まります。各部650名の事前予約制です。

2026年4月11日、アトレ取手で日本酒イベント「SAKE MEETING 2026春〜10周年乾杯の宴〜」が行われます。

茨城県内から約20の酒蔵が集まり、地酒の飲み比べを楽しめる催しです。

10周年記念ロゴのおちょこや歴代おちょこくじも用意され、節目ならではの特別感にも注目です。

アトレ取手「SAKE MEETING 2026春〜10周年乾杯の宴〜」

開催日：2026年4月11日時間：1部 11:00〜13:15／2部 13:45〜16:00参加費：入場券と引換チケット5枚のセットで1,000円定員：各部650名会場：アトレ取手4F たいけん美じゅつ場VIVA参加方法：事前予約制

アトレ取手は、JR取手駅に直結する商業施設です。

会場となるたいけん美じゅつ場VIVAは、取手市や東京藝術大学などが連携して生まれたアート拠点で、駅前で気軽に立ち寄れるのも魅力です。

今回は茨城全域から集まる酒蔵のおすすめを飲み比べできるので、県内の地酒をまとめて楽しみたい人にもおすすめです。

参加時は受付でオリジナルおちょこと引換チケットを受け取り、気になる蔵元で日本酒と交換して味わいます。

チケットは追加購入もできるため、好みの一本を見つけながらゆっくり回りたい日に向いています。

おつまみの持ち込みができるのも、会場での過ごし方を自由にしやすいポイントです。

今回は10周年記念ロゴ入りのおちょこが用意され、節目の開催らしい楽しみも加わります。

さらに、これまでの開催で使われた歴代おちょこを500円で販売する「歴代おちょこくじ」も実施予定です。

くじの購入者には抽選で希少なお酒などが当たるため、飲み比べに加えて記念企画も楽しめます。

歴代おちょこくじは入場者限定で、なくなり次第終了となります。

茨城の地酒を一度に味わえるイベントとして、県内の酒蔵を知るきっかけにもなりそうです。

各部650名の事前予約制なので、参加を考えている場合は早めに予定を押さえておくのがおすすめです。

駅前でアクセスしやすく、友人同士でもひとりでも参加しやすい内容です。

アトレ取手で開かれる「SAKE MEETING 2026春〜10周年乾杯の宴〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. SAKE MEETING 2026春〜10周年乾杯の宴〜はいつ開催されますか？

2026年4月11日に開催されます。

Q. 参加費はいくらですか？

入場券とオリジナルおちょこ、引換チケット5枚のセットで1,000円です。

Q. 参加するには予約が必要ですか？

各部650名の事前予約制です。

Q. 会場はどこですか？

アトレ取手4Fのたいけん美じゅつ場VIVAです。

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