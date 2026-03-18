ドムドムハンバーガー、レタス3分の1玉を使った『ほぼレタスバーガー』を限定発売「えっ…レタスだけ!?と思ったあなた、ご安心ください」 バンズの中には…
日本で最初のハンバーガーチェーンとしても知られる「ドムドムハンバーガー」が、新商品としてレタス3分の1玉を使用した『ほぼレタスバーガー』を発売する。18日、公式サイトやXで発表した。
【写真】「えっ…レタスだけ!?と思ったあなた、ご安心ください」バンズの中にはマヨであえたボイルエビが
たびたびユニークなメニュー開発でも話題となる同チェーンから、“インパクト大”な新作が登場する。
新商品『ほぼレタスバーガー』はその名の通り、バーガーの中にはレタスが“どっさり”。見た目にはレタスだけ入っているようなビジュアルだが、具材としては中にマヨネーズであえたボイルエビも入れられている。
公式サイトでは「えっ…レタスだけ!?と思ったあなた、ご安心ください」とユーモアたっぷりに呼びかけ、「シャキシャキとした食感とレタスのみずみずしさを感じながら食べ進めると、中からマヨネーズであえたボイルエビが!!」「レタスとエビとマヨネーズの相性は抜群！ドムドムバンズの甘みも感じられる、シンプルゆえに奥深い美味しさ。食物繊維もたっぷり摂れる、ほぼレタスなフレッシュサラダバーガーです！」と紹介している。
価格は、単品690円、セットが1090円（ともに税込）。全国の店舗にて、26日より期間限定で発売される。（※浅草花やしき店・市原ぞうの国店は、単品販売のみ。笹丘店ではゴマなしバンズを使用）
“攻めた”新商品の告知に、Xでは「これはびっくり」「斬新なアイデア！」「さてはドムドムまたやったな！と思ったら、ドムドムだった」「またおもしろいのを。。。」「これめちゃくちゃ求めていたハンバーガー」「ほぼレタスと言いながらちゃんとエビが入ってるのはイイ」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「えっ…レタスだけ!?と思ったあなた、ご安心ください」バンズの中にはマヨであえたボイルエビが
たびたびユニークなメニュー開発でも話題となる同チェーンから、“インパクト大”な新作が登場する。
新商品『ほぼレタスバーガー』はその名の通り、バーガーの中にはレタスが“どっさり”。見た目にはレタスだけ入っているようなビジュアルだが、具材としては中にマヨネーズであえたボイルエビも入れられている。
価格は、単品690円、セットが1090円（ともに税込）。全国の店舗にて、26日より期間限定で発売される。（※浅草花やしき店・市原ぞうの国店は、単品販売のみ。笹丘店ではゴマなしバンズを使用）
“攻めた”新商品の告知に、Xでは「これはびっくり」「斬新なアイデア！」「さてはドムドムまたやったな！と思ったら、ドムドムだった」「またおもしろいのを。。。」「これめちゃくちゃ求めていたハンバーガー」「ほぼレタスと言いながらちゃんとエビが入ってるのはイイ」など、さまざまな反響が寄せられている。