経済学者・成田悠輔さんがゲストと「聞かれちゃいけない話」をする連載。今回のゲストは、3月11日にニューアルバム『禁じ手』が発売となった椎名林檎さんです。（構成・伊藤秀倫）

【画像】「NIPPON」が収録されるアルバム『日出処』

◆◆◆

これでも言われちゃうのか、って静かに溜め息を漏らした

成田 「NIPPON」(2014）という曲。そのものずばり日本や日の丸を掲げるのは勇気がいることだったんじゃないでしょうか。

椎名 あの曲は、その年にサッカー・ワールドカップがあったので、NHKから「日本代表の応援歌を」というオーダーをいただいて作ったんですよね。ただ私としては、大和魂とか“ガンバレ、ニッポン”というよりは、「敵ながら天晴」という境地までをも書きたかったんです。そのため英語も使っています。そういう世界大会というハレの場へ到達した強者だけが示すスポーツマンシップ、フレンドリーさを一番表現したかったんです。

で、タイトルだけは、かろうじて最後に「NIPPON」と付けたぐらいのつもりです。



椎名林檎さん ©文藝春秋

成田 アルファベットでちょっと薄めてますしね。

椎名 そう。それでも、「ニッポン」って読ませていることが「大日本」みたいなイメージを喚起するとか言う方も当時はいらっしゃいましたね。私としては「ニホン」だと、ふにゃっとなっちゃう、「ニッポン」のほうがリズミカルだからいいと思っただけなんです。

成田 そういう文句が来るだろうな、って予想されてましたか？

椎名 言われるだろうなとは思った、そう言われないように自分なりに工夫していた分、これでも言われちゃうのか、って静かに溜め息を漏らしたくらいです。日韓関係があまり芳しくなくなり、ちょうど旭日旗が突然、問題視されるようになった瞬間でした。

国旗を掲揚する係だった小学生時代

成田 粘着されますよね。特にジャケットや映像、グッズで日の丸や旭日旗のイメージを使うと、左右から叩かれて誤解されたり。メリット少なそうじゃないでしょうか。

椎名 メリットはあります。

成田 どういうメリットでしょう？

椎名 私としては、普段は自分が日本人である自覚もあまりないのに、こうしてハレの場に立って「俺は、私は、国を背負っちゃってるんだな」と選手たちが畏怖する厳かさを書いたつもりで。聴く人に対しても“自分の国に自分がいる”という当たり前のことに気づく瞬間、はためく各国旗を見上げたときのあの気持ち、何かへ打ち込んだ経験のある人ならわかるよね、という目くばせ、最後の仕上げとしてピンポイントの演出効果があったと思います。

でも、毎度毎度、騒がしくはなりますよね。私たちが小っちゃい頃はそうでもなかったんですよ。そう言えば私、小6まで、運動場のポールに国旗を掲揚する係だったんです。

成田 そんな係が。

椎名 何かの行事のときに全校生徒で校歌を歌う間に、ちょうどよくてっぺんまで国旗と校旗を上げる係が私を含めて3人ぐらいいて。旗を畳むときもこうやって恭しく。今は、国旗掲揚とか儀式ごとなくなっちゃったんじゃないですか。

成田 国旗掲揚・国歌斉唱系はいろいろ揉めて少なくなってるかもしれませんね。

椎名 たぶん。

成田 この数十年の日本って、売れてるミュージシャンが国家や政治に一言でも触れることがタブー化しちゃいましたよね。椎名さんだけリスクを冒されていますが（笑）。なんでなんだろうって不思議です。

椎名 ほんとそうなんですよ。ほんの20年ぐらい前に敗戦したみたいな雰囲気になってません？ 急にあれこれタブー視され始めた。だって、以前は国旗なんて普通の家が玄関に飾っていたし、お正月の時は車のフロントに差したりしていましたよね。

※本記事の全文（約10500字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（椎名林檎×成田悠輔「『日本人が作ったってもろ分かってしまう音像を…』椎名林檎が語った“この国”と“野心”」）。全文では、以下の内容についても語られています。

・局所的にしか通じなくなっても、一生物になるなら本望

・日本でもミュージシャンが選挙応援する日が来る？

・固定資産税と相続税のこと、歌詞にしましたもん

（椎名 林檎,成田 悠輔／文藝春秋 電子版オリジナル）