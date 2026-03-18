〈「私、本当に人間としてあの子嫌いだわ」中2の夜に聞いた母からの本音…人気グラドル（32）が実の家族と“完全絶縁”→復讐にまで至った“意外な経緯”〉から続く

2017年からグラビアアイドルとして活動を開始した上田ミルキィさん（32）。163センチ77キロの体格で一部から熱狂的な支持を集めたが、現在、彼女の体重は55キロほど。半年で22キロもの大減量を行った。

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人気の一因でもあった“武器”を捨て、劇的なダイエットに取り組んだのはいったいなぜなのか。その背景には彼女ならではの“まさかの理由”があった。



上田ミルキィさん

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「先生、本気なんです」と塾で生徒に抱きつかれ…

――お母様からは容姿を貶されて育った上田さんですが、プライベートでは容姿の魅力が問題を起こすきっかけになったこともあるとか。

上田ミルキィ（以下、上田） はい。教員の専門学校を卒業したあと、19歳から塾講師のアルバイトをしていたんですが、そう年齢の変わらない生徒がたくさんで、盗撮をしてくる子もいたりして、結構対応が面倒でした。

日付が変わるくらいまでかかる業務がやっと終わって帰ろうとしたとき、まだ生徒が塾にいて、その子から「先生……本気なんです」と言って抱きつかれたり。

「ちょっと落ち着こう」って宥めてその場は終わりましたが、その日以降、彼が塾に来なくなってしまって。しばらくして、保護者の方から「塾講師に誘惑されたと息子が言っている」とクレームがあり……揉めても分が悪いため退職しました。

――大変でしたね。一方で現在は「エロが好き」と公言して活動されています。性的であることをあけすけにするのは理由があるのでしょうか。

上田 そうですね……。コンテンツとしてのエロを高いレベルに昇華させたいとは思っています。塾を辞めたあとに上京して、声優の養成所に入るのですが、どちらかといえばエロゲーに出演する声優になりたいと考えていたくらいで、性的であること自体も嫌いなわけではなくて。

――そうした考えもあって過激な衣装を身に着けて活動されているのでしょうか。

上田 エロに真剣でありたいというのが私の矜持です。現場を見ていると、「どうせ脱いでおけば男は興奮するだろう」と思って仕事をしている女性が結構多い気がしていて。

私は仕事である以上、与えられたルールのなかで最大限にポテンシャルを引き出して顧客を満足させるべきだと思っています。それが過激な衣装に繋がっているのかもしれません。

「パートナーができると…」

――そんな“真剣”な上田さんですが、男性との交際を思わせるエピソードがあまり出てきませんね。

上田 バイセクシャルなんです。どちらかというと、これまで男性を避けてきました。

私には、家庭における父親像がないといいますか。実家で育てていた植物のほうが、父よりもずっと思い入れがあるくらいで……。父への苦手意識があって、それが男性に対する嫌悪感につながっているのかもしれません。

――すると、バイセクシャルでも女性との交際経験が多い。

上田 圧倒的に。

――そんななか、「与えられたルールのなかで最大限にポテンシャルを引き出して顧客を満足させるべき」という考えを叶えようとすると、男性からの眼差しに意識的になることが求められもしそうです。なにか行っている努力があるのでしょうか？

上田 パートナーができると、仕事のために自分たちのプライベートな行為を動画で撮影して、映像をチェックしています。自分がどういうふうに見えているのかを知るためですね。画面越しに見ることで“白い肌でふわふわした印象を残せる”など、自分の武器がわかるんです。

また、私の顔立ちだと、結構な白目を剥いても逆に色気が際立つ……なんてことも映像を通して気づくことができました。そうした分析には力を入れていますし、作品づくりに活かせていると胸を張れます。

何百回と映像を繰り返し見て、自分の強みを理解することでしかたどり着けない境地が確実にあるんです。ただ脱いでいれば相手を興奮させられるほど、浅い世界ではないんですよ。

半年で22キロの減量を行ったワケ

――ところで77キロの体重を55キロに落としたそうですが、かなり大変だったのでは。

上田 もちろん楽ではなかったですよ。でも、2024年5月からの半年間で22キロを落とせました。

――すごいですね、どのような方法ですか？

上田 毎日90〜120分のウォーキングを欠かさず、水を1日最低2L飲みました。食事は1日の摂取カロリーが1000〜1500kcalになるように調整していましたね。

――グラビアアイドルとしては豊満な体型が人気の一因だった面もあるかと想像すると、大幅な減量をするのは仕事の面でも勇気が必要だったと思います。なぜ、ダイエットを決意し、そして実行できたのでしょうか。

上田 1つは、「この体型で表現できることはやり尽くした」という感覚が自分のなかにあったことです。これまでの私の強みは、「太っているのに、ちゃんと可愛い」という点にあったと思います。けれども、「もういいかな」と。それがもう1つの理由にもつながるんですが……。

――もう1つの理由は何なのでしょう？

上田 私には、体型も境遇も非常によく似た女友達がいました。彼女には、自分の内側にあるいろいろな面を見せていたと思います。他の人には伝えないこと、例えば母との確執などについても打ち明けていました。ですが、徐々に価値観が合わないことがわかってきたんです。

――どのような違いでしょうか。

上田 詳しくは話せないのですが、彼女が女性を集めて、いろいろなお金持ちとのパーティーを取り仕切ろうとしていたことが、私とは何かが違うと考える一番のきっかけですね。あと、問題が起きたときの責任のとり方に疑問があることも多く、心理的に離れていったんです。

それと同時に、彼女と瓜二つの体型でいることが嫌になり、「痩せて別のビジュアルを得たい」と考えたんです。人間関係を変えて見た目も変えることで、次の人生を歩みだした感じですね。

――痩せたことについて、ファンの声はどうでしたか。

上田 賛否両論ですね。「可愛くなった」という肯定的な声も多いですが、「個性がなくなってしまった」と悲しむ人もいます。ただ、仕事は増えたので、結果的にはよかったのではないかと私は考えています。

一番良かったのは、痩せることで、これまで憎しみの対象だった母を少しだけ近くに感じられたことでしょうか。

「私の中にも“母”がいる」

――どういうことでしょうか。

上田 母もその昔、10キロのダイエットをした経験があったそうなんです。私が痩せていく過程で、「母もこんな思いをしたのかな」とか考えていると、少し思考がわかるようになったというか……。これまでは憎しみの対象としてでしかなかったのですが、それだけではなく、母のことを見られたんですよね。あと、痩せていくにつれ、若い頃の母に顔が似てきて。

――お母様と似通っている自分に嫌悪感を覚えもしそうですが、肯定できた。

上田 はい。女性と交際しているときにも、「私のなかに母がいる」と感じることがたびたびあったことも大きいかもしれません。

たとえば交際中、何かすれ違いがあったとき、私は理詰めで彼女たちを追い込んでいたんですよね。彼女たちが「ぎゅっとしてほしかっただけ」のような漠然としたことを言うのが理解できなかったんです。2人の課題を解決することに、ハグは何も関係ないという考えでした。

でも、理論だけで追い詰めていくやり方は、かつての母そのものでした。絶縁したとはいえ、自分のなかに母がいるじゃないかと。

しかも、交際相手も誰かの子どもなのだと認識するようになって。より高い目線で物事を捉えられるようになったというんでしょうか……とにかく母への目線が憎しみだけではなくなったんです。

――その思考の変化が、お母様との関係性に影響を及ぼしましたか。

上田 少しですが、変わりました。2025年10月23日、私の誕生日に、母に向けて「可愛く産んでくれてありがとう」とメッセージを送ったんです。すると、母からも返信があって。

――ちなみに、どのような返信があったのでしょうか。

上田 「お母さんにとっちゃ、◯◯◯ゃんは危なかっしくて（笑）面白くて最高に可愛い自慢の娘です！ お母さんとこに生まれてくれてありがとう！」と返信がありました。

まだ直接母に会うには至っていませんが、今は、これくらいの距離感がちょうどいいのかなと思っています。

（黒島 暁生）