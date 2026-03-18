整った顔立ちと豊満なボディで人気を博すグラビアアイドル・上田ミルキィさん（32）。華やかな仕事の裏で、彼女は長年深い「心の闇」を抱えていたという。

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中2の夜、偶然聞いてしまった母親の“ある一言”がきっかけで「自分は親から愛されていない」と確信。いじけた気持ちが拭えず、学生時代は問題行動を連発し、常にトラブルの中心にいた。結果的に、母とは絶縁することに。

なぜ彼女は壊れてしまったのか。実の家族との絶縁決断に至った理由とは……。壮絶な生い立ちに迫る。



上田ミルキィさん

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「一風変わった」母の気質を受け継いだ

――お父様の仕事の都合で、学生時代は居住地を転々とされたようですね。

上田 そうですね。幼稚園時代を熊本県、小学校時代を北九州市で過ごし、中高時代にまた熊本県に戻り、専門学校時代は福岡市で暮らしてきました。

――上田さんからみて、どのようなお父様だったのでしょうか。

上田 父は端正な顔立ちをしていて、陸上競技で全国大会に出場するほどのスポーツマンでした。反面、家族のことには「我関せず」を貫いた人でもあって、子育てにほとんど協力してこなかったと思います。

――それでは、お母様は？

上田 非常に個性的だと思いますね。気になることがあると止められない人で、たとえば数字が目に飛び込んでくるとそれをひたすら計算し続けていたり……。こだわりがとにかく強くて、一風変わった人でした。私は、そんな気質を母から受け継いだと思っています。

「マグロって美味しくないじゃん」に激怒

――上田さんご本人も一風変わっておられた。

上田 そうですね、母と同様に私も変わっていたと思います。幼い頃は、自他の境界がわからず、トラブルも多かったです。特に、他人からの何気ない一言で自分を強く否定されていると感じることが多かったんですよね。

小学校の頃、学校の授業でディスカッションの時間がありまして、議題は名産品でしたが、同級生が放った「マグロって美味しくないじゃん」という一言に、私は突然キレてしまったんです。机を蹴飛ばして、授業どころではなくなり、担任から呼ばれて諭されました。

――なぜカッとなってしまったのでしょうか。

上田 私はマグロが好きだったので、同級生の一言で「マグロが好きな自分を否定された」と思い込んでしまったんです。

忘れ物もかなり頻繁でしたし、一般にみんなが当たり前にできていることができず、「あなたはどうしてできないの？」と母を困らせていましたね。育てにくい子供だったでしょうね……。

ここからは想像ですが、母も自身が周囲から奇異な目で見られていたからこそ、娘はそうなってほしくなかったんじゃないかなと思います。でも、私は「ちゃんとすること」ができませんでした。

自分が明確に「壊れた」経験

ーーそれでは学校でも浮いた存在だったのでしょうか。

上田 いや、そうではなく、クラスの中心にいるタイプでしたね。

――「変わり者だけど受け入れられていた」ということですか。

上田 いや、もう少し複雑で……。私は「先生にも平気で歯向かう子」という位置づけで、何かあれば私が噛みつくことを期待するクラスメイトが多かったんですよね。教室でキレて物を投げたり、壊したりしたこともあり、それが一目置かれる要因になっていたような感じです。

――暴力的な支配でなく、クラスメイトからの信頼も得られていた。

上田 ありがたいことに、頻繁にいろんな子たちから相談を受けるくらいには信頼されていたと思います。というのは、精神的にちょっと大人だと思われていたフシがあるんですよね。性的な体験の早さがあったから、周りからそう見えたのかなと思うのですが……。

というのも、小学生時代、母親同士が仲良くしている、少し年上の女性が家に泊まりにくることがあったんです。寝ているとき、彼女が私の身体をまさぐってきて。初めての直接的な性体験でした。それがきっかけで、自分が明確に「壊れた」と私は思っているんですが、周囲からは大人っぽく見える一つの要因でもあったのかなと。

他にも、小学校6年生くらいのとき、近所に住む20歳のお兄さんと仲良くなって、いわゆる恋バナをはじめ、さまざまな話をしましたが、彼がエロ本を持ってきて一緒に公園で読んでいたり。今思えば完全に危ない大人ですし、アウトな事案ですけどね（笑）。ただ当時はそんなこともわからず、中学生になる頃にはすでに、そうしたオトナの世界をちょっと知ってはいる女の子でした。

――そうしてクラスメイトから相談されることは多かったとのことですが、相談されること自体が面倒ではなかったのでしょうか。

上田 面倒ではなかったですね。ちょっといいことをしている自覚すらありました。

「私が寝たと思った両親の会話が聞こえてきました」

――では、順風満帆な学生生活だったのですね。

上田 それが、そうではないんです。クラスメイトからの相談が引き金となって、母を信頼できなくなる出来事が起きてしまって。

中2のとき、母に「クラスメイトからいろんな相談を受けているの」と、何の気なしに報告したんです。その場では何も言われなかったのですが、その晩、私が寝たと思った両親の会話が聞こえてきて。

母は「あの子、あんなにダメな人間なのに、学校ではお姉さんぶって人生相談みたいなことやってるらしい。私、本当に人間としてあの子嫌いだわ」と父に愚痴っていたんです。それに対して父は面倒くさそうに「仕方ないじゃん、そうやって育っちゃったんだから」などと返して、すごすごとタバコを吸いに外へ出ていきました。

それで、私はもう母に本心を打ち明けるのをやめようと思ったんです。

――親に対する見方が変わった。

上田 そうですね、大人全般をあまり信用しなくなったかもしれません。少し時間は経つんですが、高校3年生のときにもそうした考え方は変わっておらず、あからさまに生徒を“上から優しく懐柔する”タイプの担任が嫌で嫌で。大人からナメられることに敏感だったんですかね。「ガキ扱いしてんじゃねぇぞ」と言い放って、クラスメイトと授業をボイコットしたり、教員いじめのような構図を生み出す引き金にもなってしまいました。一応偏差値も55前後ある学校で、大学へ進学する人も多かったのですが……。私は素行が良くなかったことに加えて校則違反などもあって、卒業間近で停学処分を食らいました。

――上田さんは進学されたのですか？

上田 専門学校へ通って、小学校教諭二種免許と幼稚園教諭二種免許を取得しました。ただ、本当は演劇に興味があって、芸能界に入りたいと考えていましたね。

――それでは、高校卒業後は演劇の道に進まれたのでしょうか。

上田 いえ、母が許してくれなかったんです。

私の容姿をけなし続けた母

――母が許してくれなかったというと、なにか邪魔をされたり……？

上田 いえ、直接的に邪魔をされたりしたわけではありません。ただ、幼少期のころから外見を貶すことで私の自信を失わせようとしていた記憶があって。

――どのような発言があったのでしょうか。無理のない範囲で教えてください。

上田 肩幅が広い、太っている、男みたい――は、よく言われましたね。

母は容姿にコンプレックスのある人だったのですが、私の容姿を“男ウケしそう”と思っていたようで、それが気に食わず、いろいろと私に言ってきたのだと思います。それで演劇、芸能界の道は無理かと思い込んでいました。

――ですが、そこから時が経ち、2017年、25歳のときにグラビアアイドルとしてデビューを果たすとDVDを発売するほど人気を集めました。お母様はどのようなリアクションだったのでしょうか。

上田 当時はもう家を出ていて、母とは基本的にやり取りをしていませんでした。

ただ、わざとショートメッセージサービスを使って、「DVDが出たよ」など、仕事の近況だけは報告していたんです。

――お母様との関係は良好でなかったのに、仕事の報告だけはしていた。なぜでしょう。

上田 母が嫌がるであろう、“性を売り物にしている娘”という現実を見せつけるためでしょうね。「お前の子育て、間違ってたぞ」と婉曲的に伝えることで、母に復讐をしていたのだと思います。

すべてぶちまけて母と絶縁

――そんなお母様と絶縁したことを公表してらっしゃいますが、そのときのやり取りについて覚えていますか。

上田 20歳過ぎで声優事務所に所属するため、養成所に入ろうと上京したんです。でも、養成所を半年ほどで辞めることになりまして。すると、母から「どうしているの？」「大丈夫なの？」と頻繁に連絡が入るようになりました。

私に対して優位に立てるから、そうした連絡を頻繁にしてきたのではと受け止め、もう限界だと思って、私はこれまでのことをすべてぶちまけることにしました。中2のときに私が寝たと思って話していた本音が聞こえていたこと、容姿についてのダメ出しが苦痛だったこと……。そして、率直に「縁を切りたいと思っている」と伝えました。

すると母は、「されたことばかり覚えていて、悲劇のヒロインぶらないで」と。それ以降、母には会っていません。

◆◆◆

そして、彼女は、自分自身の“武器”すらも捨てる決断に出る--。

以下、【続きを読む】《半年で22キロの激ヤセ》163センチ77キロのボディで人気を集めたグラドル（32）が“武器”を捨てる覚悟で劇的ダイエットに取り組んだ“まさかの理由”では、上田ミルキィさんが行った劇的なダイエット、そして現在の母との関係性について紹介する。

〈《半年で22キロの激ヤセ》「もちろん楽ではなかったですよ。でも…」163センチ77キロのボディで人気を集めたグラドル（32）が“武器”を捨てる覚悟で劇的ダイエットを成功させた“まさかすぎる理由”〉へ続く

（黒島 暁生）