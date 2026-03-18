オリックスの若月健矢捕手（30）が18日、広島戦（京セラドーム）の試合前練習に合流した。打撃回りなどには入らず、早出の打撃練習など全体とは別メニューでの調整となったが、レギュラーシーズンの戦いに向けた第一歩を踏み出した。

ワールドベースボール・クラシック（WBC）では山本が先発した台湾戦、準々決勝で敗れたベネズエラ戦など4試合に出場。12打数3安打の打率・375を記録するなど奮闘したが「非常に残念な結果に終わってしまった。力の差を痛感しましたし、日本のファンの期待を裏切ってしまったというか、申し訳ない気持ちで一杯です」と頭を垂れた。

悔しい敗戦の中で、学びもあった。メジャーリーガーの捕手の立ち居振る舞いに加え、ほとんどの捕手が片膝ついて構えるスタイルは今後、自身も取り入れていく構え。「実際やってみたら理にかなっている。フレーミングのところでストライクをきっちり取ってもらえる。僕も何球かきわどい所をボールにしてしまったので、しっかりストライクと言ってもらえる技術をつけたい」と大きな財産も得た。

その一方で、国際大会を戦った経験者として、韓国も台湾も導入済みのピッチコムをNPBでも導入すべき、との持論も展開した。

「メリットの方が大きいと思うんですよ。時短にもなりますしね。国際大会のルールに基づいたものであるならば、適合しないといけない。すごく慌てた中でサインを出したり、ダルビッシュさんも教えてくれていましたけど、本番での使い方は難しかったですね」

もちろん、やられっぱなしで終わる気持ちは毛頭ない。

「燃えています。自分がいい成績を残さないと、またああいう舞台には立てない。1試合1試合積み重ねていきたい」

20日の阪神戦（京セラドーム）には本格復帰する見通しだ。